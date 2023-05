Zayra Gutiérrez asegura que solo ve "ventajas" en haber sido madre con 23 años: "Ha venido en el mejor momento"

Hace dos semanas desde que Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti, se convirtiera en madre por primera vez a sus 23 años. Un embarazo que les pilló a todos desprevenidos, pero con el que la familia de la joven no puede estar más feliz pues el pequeño Hugo ha llegado para revolucionar el corazón de cada uno de los miembros del clan.

Durante los meses de embarazo, Arantxa compartía públicamente algunos mensajes que le dedicaba a su hija y a su nieto, al cual no podía tener más ganas de conocer. Tras el parto fue la propia presentadora la que comunicó que todo había salido genial, y que tanto madre e hijo estaban en perfectas condiciones.

Tanto Zayra como su novio, Miki Mejías, se han mudado durante un tiempo a casa de la presentadora para contar con algo de ayuda durante los primeros días de vida del pequeño Hugo. Y ha sido en el domicilio de Arantxa desde han presentado al bebé públicamente.

Madre e hija han concedido una entrevista en exclusiva a la revista ¡HOLA! en la que no solo han posado con el pequeño Hugo, sino que han hablado de esta nueva etapa que están viviendo y de los nuevos roles que tienen en la vida. Ambas se encuentran felices y encantadas con el bebé, que como han confesado se porta de maravilla, sin embargo también reconocen que por las noches lo pasan algo peor ya que el pequeño sufre cólicos que no le dejan descansar.

En esta entrevista Zayra y Arantxa se han abierto como nunca explicando que aunque en un principio la noticia del embarazo pudo suponer un 'shock', lo cierto es que al hecho de ser mamá con 23 años la influencer solo le ve "ventajas": Siempre he querido ser madre joven, y lo he sido, y lo más importante, con el hombre al que amo. Con el que quiero pasar el resto de mi vida. Hugo ha venido en el mejor momento. Y no me arrepiento. Lo repetiría una y otra vez", le explica al citado medio.

Zayra ha confesado que desde que se enteró de que iba a ser mamá su vida dio un gran cambio, para mejor eso sí, y que ahora entiende muchas de las cosas que le decía su madre y que ha madurado bastante en estos meses. La presentadora ha confesado que la crianza de Hugo es algo que le corresponde a sus padres, que ella estará siempre para ayudarles y que ella será quien complacerá y amará a su nieto.

Además, ha confesado que no ha visto a Guti en su papel de abuelo, pero que es consciente de que están muy felices con el bebé y reconoce que su visita al hospital le hizo mucha ilusión a Zayra.