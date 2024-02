Xenia Tostado rompe su silencio tras la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho con un firme mensaje

Silvia Bronchalo y sus representantes legales han puesto en las últimas horas una denuncia contra Rodolfo Sancho, su expareja y padre de su hijo Daniel Sancho. Al parecer, el actor habría insultado de forma repetida a su exmujer a través de mensajes de texto en los que la llamaba "pirada", "incapaz" o "bipolar".

Recientemente, la abogada de Bronchalo, Carolina Castro, se pronunciaba sobre el caso, aportando más detalles y desvelando cómo se encontraba su clienta.

A pesar de las graves acusaciones, pues podría ser considerado como un delito de vejaciones, el entorno de Sancho ha permanecido sin lanzar ningún comunicado excepto su pareja, Xenia Tostado.

Xenia Tostado | Gtres

La actriz no lo ha hecho dando nombres ni refiriéndose expresamente a la noticia, pero la publicación que ha colgado en su Instagram ha sido muy reveladora: "Mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille si importar las opiniones externas".

No se ha quedado ahí, ya que en título de la imagen, le mandaba "un abrazo profundo a todos los que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en cada paso". Junto a ello, unos hashtag con los que expresaba su hartazgo por la presión mediática y aludiendo a la "responsabilidad": "Santa paciencia", "Me lo tengo que recordar a diario" o "Que no hable no significa que no tenga nada que decir".

No es la primera vez que Tostado acude a las redes para compartir su estado anímico. Desde que explotara el caso de Daniel Sancho, su familia se ha visto envuelta en el foco de la polémica.

El joven sigue en la prisión de Koh Samui a la espera de su juicio, que arrancará este abril.