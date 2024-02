La abogada de Silvia Bronchalo explica cómo se encuentra tras su denuncia a Rodolfo Sancho: "No puede más"

En las últimas horas se ha conocido que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha denunciado Rodolfo Sancho, su expareja y padre de su hijo por, al parecer, recibir mensajes por WhatsApp ofensivos y peyorativos repetidamente.

El medio Caso abierto fue quien accedió al documento, presentado en una comisaría de Alcobendas, y ha desvelado que el intérprete se habría dirigido a ella como "pirada", "incapaz" o "bipolar" entre unos insultos no serían aislados: "En otro de esos mensajes, enviado esta misma semana, el actor llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y le recordó que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico, según consta en su denuncia".

Tras ello, la abogada de la mujer de 49 años, Carolina Castro, explicó en Y ahora Sonsoles que su clienta "no quería que esto trascendiera, si lo hubiera querido lo habría hecho de manera distinta". Horas después, las cámaras de Europa Press hablaban de nuevo con la letrada y explicaba el estado de Bronchalo tras la denuncia.

Silvia Bronchalo, tras visitar por primera vez a su hij, Daniel Sancho, en la cárcel | EFE/SITTHIPONG CHAROENJAI

"Se encuentra mal porque se ha sobredimensionado esto muchísimo. Ella no esperaba tener esta repercusión. Ella ha hecho lo que cualquier víctima que considera que tiene que poner en conocimiento de las autoridades unos hechos y no está bien", ha comentado.

"Ha llegado un momento que no puede más. Está cansada, se ha cansado, nadie tiene derecho a verter ningún tipo de vejación hacia otra, se llame como se llame y sea quien sea el uno o el otro", añadió para luego aclarar que "ella no está bien porque, con las circunstancias personales del hijo, evidentemente como cualquier madre le ha afectado, y esto pues digamos que no ha ayudado a que encuentre tranquilidad. Pero no está mal de la cabeza ni está desquiciada".

Además, Carolina ha defendido que no es ningún tipo de estrategia para desviar la atención de su hijo: "Ella muy centrada en su hijo, que es lo que ha estado siempre. Ella no ha pretendido desviar ni un ápice la atención de su hijo, de apoyar a su hijo, de dar fuerza a su hijo y de ayudarle".

Rodolfo Sancho en Tailandia | Gtres

Tanto es así que ha recordado que ella fue la primera en viajar a Tailandia para verle y siempre ha luchado por tener buena relación con el actor: "Ella siempre ha cooperado para que efectivamente, al menos dentro de este proceso jurídico de su hijo, tener una buena relación o al menos cordial".

Ambos mantenían contacto desde que su hijo fue detenido en Tailandia acusado de matar a Edwin Arrieta. Los padres han viajado en varias ocasiones a la prisión de Koh Samui, donde permanece el joven a la espera de su juicio y de un veredicto definitivo que no se sabrá hasta, por lo menos, abril de 2024.

Daniel Sancho | EFE

Sobre la demanda, ha dejado claro que "lo deseable" en estas circunstancias es que ambos padres pudieran "tener una unión", pero no es el caso. Ahora, "el juzgado tiene que admitirlo a trámite, en su caso se considera que los hechos denunciados pueden revestir caracteres de delito, pues se citará a las partes a un juicio rápido u otro tipo de declaración y pues seguirá su trámite y su procedimiento".

Junto a ello, ha confirmado que tienen pruebas y que las consecuencias legales para Sancho podrían variar dependiendo de la calificación del delito. No obstante, la abogada ha dejado la puerta abierta a considerar un perdón por parte del actor a su expareja: "Tendríamos que preguntárselo".