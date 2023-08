Violeta Mangriñán se pone el llamador de ángeles que le ha regalado Cristina Pedroche para que lo lleve durante su embarazo

Hace apenas un mes, Violeta Mangriñán y Fabio Collorichio anunciaron finalmente que estaban esperando a su segunda hija, a pocos días de que su primogénita, Gala, cumpliese un año. Una noticia que la propia pareja compartió en sus redes sociales a través de un vídeo que explicaba a sus seguidores cómo habían recibido la noticia durante la primera ecografía realizada. Incluso, la influencer tuvo que disculparse después de que algunas fans le acusaran de haber mentido sobre su estado de salud durante los días previos.

Además, aclaraba que el embarazo había sido intencionado. "El embarazo no ha sido ninguna sorpresa, es algo que esperábamos y deseábamos con todo el amor del mundo", explicaba en un comunicado publicado en las historias de Instagram. Pero, más allá de algunos comentarios negativos, la influencer también recibió todo tipo de mensajes de ánimo y apoyo e incluso, recibió un detalle de una conocida amistad.

Violeta Mangriñán compartió el regalo especial que su buena amiga, Cristina Pedroche, le había comprado para celebrar su embarazo. Nada más y nada menos que lo que se conoce como un llamador de ángeles. Se trata de un colgante con un diseño en forma de esfera que dentro de la creencia popular se dice que es capaz de hacer que el vínculo entre madre e hijo/a sea mayor, gracias a los sonidos que emite este accesorio cuando se mueve.

Storie Violeta | @violeta

Un "llamador de ángeles" de parte de Cristina Pedroche

"La leyenda cuenta que le otorga la facultad de proteger a quien lo posee y de favorecer su bienestar, también se dice que conecta a la mamá y al bebé por el sonido. Se lo tienen que regalar a la madre, tiene que ser un regalo, no te lo puedes comprar", explicaba entonces la propia Mangriñán en sus historias de Instagram. "El regalo más especial que me han hecho jamás, eres un ser increíble y siempre me acordaré de ti", concluía visiblemente ilusionada.

Ahora, después de recibir el detalle hace unas semanas, Violeta Mangriñán ha compartido también en Instagram un momento muy especial para ella. La ex concursante de realities ha lucido por primera vez el colgante que Cristina Pedroche le regaló y ha dedicado unas palabras a su buena amiga. "Y ahora vamos con cosas bonitas… Hoy por fin estreno mi llamador de ángeles", publicaba en redes sociales. Claro está, la mujer de Dabiz Muñoz también lo llevó.

La influencer se ha mostrado ilusionada con el hecho de estrenar el colgante, el cual, según estas creencias populares, le unirá aún más a su segunda hija, Gia. "Me acompañará durante todo el embarazo, nos unirá (más si cabe) a Gia y a mí y gracias a la piedra amatista y a los ángeles que nos protegen desde el cielo a las dos, vamos a estar supercuidadas y protegidas", escribía antes de terminar con un breve agradecimiento a su buena amiga. "Gracias, Cristina Pedroche", finalizaba la historia.