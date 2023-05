Violeta Mangriñán: Así están ahora las "quemaduras" que se hizo en la cara al intentar quitarse unas manchas que odiaba

El mes pasado, Violeta Mangriñán compartió con sus seguidores que iba a poner fin a un gran complejo que le aumentó en el embarazo de su hija Gala. La influencer se sometió a un tratamiento láser con el que puso fin a ciertas arañas vasculares que le salieron durante los meses de embarazo y las cuales no le hacían sentirse del todo cómoda, mostrando tanto el antes como el después, y explicó que los complejos estaban para terminar con ellos. Y es que, la valenciana nunca ha intentado ocultar a su comunidad cada uno de los tratamientos o retoques estéticos a los que se somete, y comparte con ellos tanto lo bueno como lo malo.

Tras el embarazo, Violeta contó que su cuerpo, al igual que el de muchas otras mujeres, sufrió muchos cambios. Sin embargo, algunos se han quedado permanentes casi un año después del parto como esas arañas vasculares o un melasma que le salió en la cara.

Violeta Mangriñán muestra las "manchas" de su "bigote" y "entrecejo" | Instagram (violeta)

La influencer ha explicado en varias ocasiones en su perfil de Instagram que durante los meses de gestación le salieron dos manchitas en la cara (una en la zona T del rostro, y otra en la parte superior del labio) por lo que para ponerles fin decidió utilizar un "ácido despigmentante" con retinol que, por desgracia, no tuvo el efecto que ella deseaba.

Y es que este pasado domingo, Violeta se aplicó ese producto por la noche y se fue a dormir y al despertarse observó que, lejos de acabar con el melasma, se había abrasado la cara, y así se lo mostró a sus seguidores: "Lloradita y a seguir".

Violeta Mangriñán se quema la cara | Instagram

Asegurando que había sido "peor el remedio que la enfermedad", Violeta le consultó a su dermatólogo sobre lo sucedido y explicó que la culpa había sido de ella, ya que se había puesto demasiada cantidad de producto en las manchas y eso había causado las quemaduras y avisó a sus seguidores sobre cómo no aplicarse ese tipo de productos.

Además, con el paso de los días, ha seguido mostrando cómo avanza su rostro, el cual le dijo el médico que comenzaría a pelarse dentro de poco: "No queráis saber cómo estoy sin filtro. En principio me han dicho que en 3/4 días mejoraré... Ojito la que me he liado yo sola, eh".

Violeta Mangriñán enseña cómo avanzan sus manchas | Instagram

Pasados un par de días desde que Violeta amaneció con las abrasiones en el rostro, este jueves ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece utilizando crema solar en el rostro, sobre todo por la zona del melasma puesto que si no se protege bien de los rayos del sol puede que las quemaduras y las manchas empeoren.

Asimismo, ha aprovechado para actualizar sobre el estado de su piel y además ha vuelto a explicar cómo se hizo las quemaduras: "Update de mis quemaduras: vamos mejorando poco a poco, pero mejorando", "Para l@s que me preguntáis por cómo me hice las quemaduras. Me puse una mascarilla despigmentante para eliminar manchas, me puse mucha más cantidad de la que debería haberme puesto y me quemé el labio superior entero y el entrecejo. Pero 'aprendí' mucho lo que no hay que hacer, cuando me digan 'una capa finita' obedeceré".

Violeta Mangriñán hace un update de sus quemaduras | Instagram