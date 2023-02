Las lágrimas de Violeta Mangriñán tras ir al hospital con su hija de siete meses: "Gala se ha caído de la cama"

Violeta Mangriñán no ha empezado la semana de la mejor manera, y es que la influencer, que se mudó a Valencia a principios de año no para de tener sustos en su nueva casa. La valenciana ha acudido al hospital con su hija Gala, que se ha caído de la cama, por lo que la influencer no ha dudado en ir a urgencias de inmediato con la pequeña. A través de su perfil de Instagram, Violeta ha comunicado a sus seguidores que se encontraría desconectada de las redes durante el día por el incidente con su hija " Voy a estar todo el día off line. Gala se ha caído de la cama esta mañana y estoy en el hospital, ella está bien, parece que solo ha sido un susto y el chichón pero hasta que no la viesen no me quedaba tranquila" ha explicado en sus stories.

Explicación Violeta | Instagram

Desde que Violeta se convirtió en madre el pasado mes de julio ha compartido en varias ocasiones la preocupación y angustia que siente cada vez que ve que a su hija puede ocurrirle algo, ya que no puede evitar sentir miedo por cualquier cosa que le pase a la pequeña. Tras haber compartido el susto de Gala, la influencer ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes, subiendo un stories con una fotografía en la que sale llorando, pero en la que ha explicado que la niña se encuentra en perfecto estado: "Con lo sensible y sufridora que soy con la gente a la que quiero, me faltaba a mi tener una hija. Definitivamente no estoy hecha para esto", se sinceraba con sus seguidores.

Lágrimas Violeta | Instagram

Desde que se mudó a su nueva casa, la influencer no ha parado de tener percances, el último el susto con su hija, pero tan solo hace unas semanas compartió la inseguridad que sentía en su casa, y es que su hermana ,Lila, se había encontrado con 'dos hombres' que no paraban de dar vueltas alrededor de la casa de Violeta, vigilándola y observando los movimientos que hacía su familia. Por suerte, y tras acudir a a la Guardia Civil todo ha quedado en un buen susto.