La vida de Antonio Matos tres meses después de la muerte de Caritina Goyanes: "Duele mucho"

La repentina muerte de Caritina Goyanes el pasado agosto dejó un vacío inmenso en su familia y amigos, pero sobre todo en su marido, Antonio Matos. Ahora, el empresario afronta el reto de seguir adelante como padre de dos adolescentes y como nuevo director de SixSens, el catering que Cari convirtió en su segundo hogar.

En una entrevista con ¡HOLA!, Matos ha revelado los detalles de este proceso de duelo y cómo ha decidido honrar la memoria de su mujer.

Boda de Caritina Goyanes y Antonio Matos | Gtres

Mantener vivo el legado de Cari

Para Antonio, SixSens no era solo un proyecto personal de Caritina, sino una parte fundamental de la vida familiar, por eso, el inicio de su charla con ¡HOLA! explica su decisión de seguir adelante con el negocio. "Desde el minuto uno supe que debía continuar con el legado de Cari. SixSens era su segunda familia y un motor importante de nuestros ingresos", explica.

Aunque él no estaba directamente involucrado en la gestión, conocía bien el funcionamiento de la empresa gracias a los años de apoyo a su esposa en bodas y eventos. "No me era ajena la parte de producción, las bambalinas, la gestión de presupuestos… La conocía a través de Cari. En el confinamiento empecé a involucrarme más", cuenta en su charla con la revista.

Ahora, compagina su trabajo como corredor de seguros con la dirección del negocio: "Es como una orquesta que se ha quedado sin director, pero donde todos los músicos son brillantes. Solo hay que apoyarles y ayudarles a que sigan tocando". Para llegar a todo, ha mudado su oficina al obrador del catering.

Su objetivo es no solo mantener el éxito de SixSens, sino implementar las nuevas ideas que Caritina tenía planeadas para 2025: "Cari tenía muchas y nuevas ideas. Cosas que, cuando el día a día te absorbe, dejas para mañana, pero sí que las tenía previstas y que ella y yo ya habíamos hablado. Ahora es el momento".

Encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque duela

Para Antonio, dirigir el negocio le ha servido como una forma de canalizar el dolor. "Tener la cabeza ocupada es buenísimo para no pensar en el drama. Porque doler, duele. ¡Duele mucho! Pero, ¿para qué quedarme en el dolor? Además, si no pensara en todo lo que tengo que hacer, estaría peor", asegura.

Para volcarse más en la vida de sus hijos, Cari había aprendido a delegar en los últimos años, y eso ha facilitado la transición: "Si esto hubiera ocurrido hace tres o cuatro años, no sé qué habría sido… Si ahora me sale una cana al día, habrían sido por lo menos diez".

Los niños, su mayor motivación

Los hijos de la pareja, Pedrito (14) y MiniCari (11), son ahora el motor principal de Antonio. En la entrevista con ¡HOLA!, destaca las personalidades tan marcadas de ambos: "MiniCari es muy echada para delante. Tiene 11 años y se cree que tiene 17. Hace poco, gestionó un problema en el colegio pidiendo una reunión con el director. Ella se saca sola las castañas del fuego".

Y sobre Pedrito, comenta: "Siempre ha sido supermaduro para su edad. Bastante sensible y empatiza mucho. Te lo pone fácil". Antonio tiene claro que ambos se involucrarán en SixSens en el futuro, al menos, para que puedan decidir si les gusta o no participar en el negocio familiar.

Antonio Matos columpiando a su hijo pedro | Gtres

La familia, más unida que nunca

La familia Goyanes-Lapique ha sido un pilar fundamental en esta etapa. Antonio destaca especialmente a su suegra, Cari Lapique, y a su cuñada, Carla Goyanes, quienes le han ofrecido ayuda constante: "Es algo que ni se ha hablado en familia: la ayuda está siempre". Matos agradece lo mucho que se han volcado todos en ayudarle tanto en el negocio como en la crianza de los niños.

La cercanía física y emocional también ha sido clave en esta etapa de luto: "Mi suegra vive a 20 metros de nosotros, y siempre está ahí para lo que necesitamos. Siempre hemos sido una piña". Además, ella comprende mejor que nadie su dolor, puesto que no solo ha perdido a una hija, también a su marido, Carlos Goyanes.

Carla Goyanes, con su sobrina y cuñado, Antonio Matos | Gtres

Además de apoyarse en la familia, Antonio también encuentra consuelo en su fe: "Prefiero pensar que Cari está en un lugar mejor, que su padre la llamó porque la necesitaba a su lado. Eso me reconforta y me da fuerzas para seguir adelante".

Esta será la primera Navidad sin Caritina y sin Carlos, una fecha cargada de emociones para toda la familia. Sin embargo, Antonio está decidido a afrontarla con el mismo espíritu de unidad que siempre caracterizó a los Goyanes-Lapique: "Es especial. Hay que superarlo juntos".