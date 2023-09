Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, deja en el aire si ha habido boda secreta con Luis Miguel: "Ya veremos"

Coincidiendo con el 51 cumpleaños de su hija, Paloma Cuevas, Victoriano Valencia ha reaparecido disfrutando de una comida con amigos en un conocido restaurante de la capital y, antes de reencontrarse con ella para celebrar un día tan especial en familia, le ha contado a Europa Press cómo ve a la 'niña de sus ojos' y qué hay de cierto en los rumores de que podría estar planeando una boda secreta con Luis Miguel tras más de un año de discreta relación.

Luis Miguel | Gtres

"Paloma está muy feliz. Gracias a Dios tiene una familia sensacional, unas niñas que son envidiables y son una compañía para ella maravillosa", ha contado su padre, reconociendo con una sonrisa que el cantante mexicano tiene mucho que ver en el gran momento personal que está atravesando la socialité: "Están muy felices. Luis Miguel es un gran señor, un caballero y como artista inigualable".

Tras confirmar orgulloso que el 'Rey sol' "le dedica todo" a su hija, yno solo la canción de Currucucú Paloma que ha convertido en una declaración de amor a la diseñadora en cada uno de sus conciertos, Victoriano ha dejado entrever que los rumores acerca de una boda sorpresa en la pareja podrían tener mucho de realidad: "Ya veremos. Ahí andan. Ya nos enteraremos por la prensa, que vosotros os enteráis antes que nadie".

No oculta que él estaría encantado, porque como afirma, Luis Miguel es "un gran hombre, muy buen muchacho", y tras confesar que Paloma siempre fue el amor de su vida, "ahora lo están llevando a cabo" y no pueden estar más felices de su decisión de convertir su amistad en una relación que el apoderado taurino no oculta que podría acabar en boda antes de lo que pensamos.

Y si su hija está enamoradísima del cantante mexicano, Enrique Ponce sigue adelante con su discreto noviazgo con Ana Soria y, como confiesa Victoriano, "también" les desea lo mejor. "Es el padre de mis nietas. Son de las cosas que yo más quiero en este mundo, mis nietas. Enrique es el padre de ellas y siempre ha habido buena armonía", asegura.