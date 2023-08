Shaila Dúrcal y Carmen Morales, muy discretas cuando le preguntan por la supuesta boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Inseparables desde siempre, este miércoles las cámaras de Europa Press se han encontrado con Carmen Morales y Shaila Dúrcal saliendo del gimnasio. Disfrutando al máximo de su tiempo libre, las hermanas no quieren perder la rutina de estar en forma física y no descansan ni en pleno agosto.

"Yo no me he movido de Madrid y tan ricamente" confesaba Carmen, mientras que su hermana explicaba que "me he tenido que ir a México y Estados Unidos, pero bien". Las famosas hermanas se encuentran inmersas en sus proyectos profesionales.

El citado medio le ha preguntado por las últimas noticias de Luis Miguel y Paloma Cuevas ya que mantienen una relación muy cercana con ellos: "Siempre hemos compartido cosas con ellos", pero han asegurado que "no sabemos" si el cantante y la empresaria se han dado por fin el 'sí, quiero' tal y como se ha comentado.

Luis Miguel | Gtres

Paloma Cuevas | GTRES

Carmen ha confesado que "soy amiga también de Paloma, pero esos temas no los he tocado con ella" y ha demostrado todo el cariño que les tiene con estas bonitas palabras: "Los dos son maravillosos y que estén juntos a mí me encanta, estoy súper feliz por ellos, sí se han casado muy bien por ellos".

También le han preguntado a Carmen por su corazón y ha asegurado que se encuentra "latiendo divinamente", negando rotundamente que tenga ganas en encontrar de nuevo el amor: "No, ni me lo planteo" ya que "estoy tranquila". Eso sí, la relación con su exmarido sigue siendo excepcional: "Nos llevamos muy bien, somos vecinos, hablamos todos los días".

Shaila ha opinado también sobre el asalto que ha sufrido Miguel Bosé en su casa: "Yo defiendo mucho México, pero pasan este tipo de cosas, hay que estar muy atento, es peligroso y hay que saberlo", es por eso por lo que recomienda estar alerta siempre: "Hay que andar con ojo, saber por dónde va, es el único consejo que se puede dar".

Por último, se han pronunciado sobre el caso de Daniel Sancho y ha sido Carmen quien ha explicado que "es un tema muy delicado, doloroso, le mandé un mensajito, no quiero tocarlo porque es un tema muy doloroso" y Shaila concluía dejando claro que "lo más importante es mandar mucha paz y que se pueda resolver de la mejor forma".