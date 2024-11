Víctor Elías habla de su pasado con el alcohol y confiesa por qué se evitó en su boda: "Me parecía romper mis valores"

Víctor Elías ha compartido detalles muy personales sobre su vida a raíz de su último libro, 'Yo sostenido. Historia de un juguete casi roto'. El actor se ha abierto en canal para contar parte de su pasado más desconocido, además de revelar algunos de los detalles que todavía no habían salido a la luz de su boda con Ana Guerra.

El músico ha revelado cómo echó de menos a su madre en este día tan especial para él: "La eché mucho de menos en la boda. La echamos mucho de menos, tanto a la familia como amigos suyos que vinieron a la boda, y, bueno, sé que se lo hubiera pasado genial". A pesar de su ausencia, Víctor mantiene su recuerdo con cariño, afirmando que su partida le ha permitido ver la vida de una forma más positiva: "Lo que recuerdo de mis padres es desde una parte muy bonita. Todo pasa y todo se perdona".

A lo largo de la entrevista, el cantante ha hablado de la conexión que aún siente con sus padres: "Siento que están conmigo, sí, sí. Siento que están conmigo más que nunca ahora, en cada pasito que doy". Además, ha reconocido cómo las personas que ha perdido, como sus padres y abuelos, le han dejado una "red preciosa" que sigue guiando su vida.

Sobre su boda, Víctor ha explicado su decisión de prescindir de alcohol en su celebración, teniendo en cuenta su propio pasado de adicciones.

"Sí, bueno, no era 100% sin alcohol, sino que lo que no había era alcohol duro. Me parecía un poco romper mis valores si dejaba que la boda fuera otra cosa, ¿no? Y la verdad que es una cosa que luego los invitados agradecieron mucho y yo también, ¿no? Nos evitamos confrontaciones que a veces provoca el alcohol, por desgracia, que no hubo", se sincera.

En cuanto a sus luchas con el alcohol y la influencia de sus padres en este tema, ha hablado de su proceso de terapia y autoconocimiento. Ha contado cómo el escribir el libro le ha permitido "autoperdonarse" y "aprender" de sus experiencias. "No hay pena en esta historia, simplemente un relato. Hay mucha gente que puede sentirse identificada con ello", ha contado al equipo de Europa Press.

Ana Guerra y Víctor Elías | Gtres

En su libro también dedica un capítulo a su esposa, Ana Guerra, quien ha jugado un papel clave en su vida personal y profesional. "Ana ha sido como la productora del disco, ha estado conmigo grabando todos los temas a piano, o sea, es una persona muy clave en mi vida". A pesar de sus apretadas agendas, Víctor ha asegurado que aún no tienen planes inmediatos para su luna de miel, optando por tomarse el tiempo necesario para disfrutar de este momento a su manera.

Finalmente, ha abordado los rumores sobre su relación con la Familia Real, especialmente tras su participación en Los Serrano. "Es simplemente una familia normal del día a día", aclarando que aunque se ha hablado mucho sobre su parentesco con la Reina Letizia, él prefiere no centrar su vida en esa relación.