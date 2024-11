Así fue el primer vestido de novia de Ana Guerra en su boda con Víctor Elías

Ana Guerra y Víctor Elías se casaron el 31 de octubreen un evento con más de 300 invitados que celebraron la unión de estas dos almas gemelas en la finca Prados Moros, en la Sierra de Guadarrama, Madrid. Sin embargo, la revista ¡HOLA!, que tiene la exclusiva del enlace, ha decidido esperar una semana para la publicación de las imágenes como muestra de respeto hacia los afectados por la DANA en Valencia.

La pareja celebró, además, una boda secreta el día anterior, el 30 de octubre, solo con familiares cercanos, de la cual sí hemos podido ver algunas imágenes. Fue una ceremonia religiosa e íntima que se llevó a cabo en la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid, donde Ana y Víctor se vieron vestidos de novios por primera vez, rodeados de una decoración floral.

El primer vestido de novia de Ana Guerra

La cantante de Lo Malo eligió a la firma Rosa Clará para que diseñara sus tres vestidos de novia. "Esta artista y todo su equipo me vestirán de blanco en unos meses", anunció en sus redes sociales en junio. El primer look de novia, el que Ana lució para su ceremonia religiosa, fue un atuendo clásico y sofisticado, con un escote palabra de honor y mangas decorativas sobre los brazos. El vestido incluía un diseño semientallado de encaje joya francés, con una sobrefalda extraíble de organza de seda que se colocaba sobre una cinturilla de encaje y pasamanería. Como toque final, Ana llevó un doble velo de tul ilusión que se fundía sobre una larga cola.

El resultado fue un look sorprendente que se aleja de lo que Ana siempre había imaginado para su gran día. "Nunca me lo había planteado así. Realmente, la cola es una sobrecola, que cuando me la quito, queda un vestido de tubo, algo impensable para mí", confesó a ¡HOLA!.

Un look sorprendente de Víctor Elías

Mientras Ana lucía un diseño muy sobrio, Víctor, vestido por Sastrería Prats, sorprendió huyendo de la clásica imagen de novio con traje y chaleco. El músico y actor eligió un conjunto en gris grafito, con levita entallada de botonadura simple y cuello Mao, manteniendo su esencia personal. "Tenía claro que no quería ir de novio al uso… Trabajar con Sastrería Prats ha sido una maravilla: les conté la idea y acertamos", explicó a la revista.