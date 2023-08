Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, muy unidas: Comparten corte de pelo, armario y pasión por la moda

¿Hay una relación madre e hija más fuerte que la de Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz? La respuesta no es fácil porque, sin duda, son uña y carne. Más que familia, podríamos considerarlas mejores amigas, pues derrochan una complicidad digna de admirar. A través de una sola foto, somos partícipes del cariño que se tienen la una a la otra, un auténtico ejemplo de amor puro.

Además, les encanta pasar tiempo juntas, pues constantemente las vemos disfrutando en sus redes. No solo comparten sangre, también coche, viajes y experiencias, se intercambian la ropa y hasta le piden al peluquero el mismo corte de pelo. ¡Sus gustos son calcados!

El nuevo corte de pelo estilo bob de Vicky Martín Berrocal

Acostumbradas a su larga melena oscura, a sus 50 años, Vicky ha decidido que era el momento perfecto para someterse a un cambio de look radical, un cambio para dejar atrás una etapa e iniciar otra. Su nuevo estilismo ha sido de lo más comentado, pero para bien, pues la mayoría de seguidores afirman que la diseñadora se ha quitado años de encima con esta atrevida decisión. Con la frase: "Han tenido que pasar 50 para decirle adiós a mi melena", publicaba su primera foto con su corte de pelo estilo bob.

Se trata de un corte con el que se logra una media melena corta que suele llegar hasta la altura de la mandíbula. Los hay de diferentes tipos, como el bob italiano, para lograr volumen, o el airy bob, por capas. Lo que más sorprende es que, tan solo un par de semanas después, su hija ha decidido sumarse a este estilo de pelo, una fiel más a la tendencia que puso de moda Hailey Bieber y que ya han llevado famosas como Tamara Falcó, Dua Lipa o Amaia Salamanca.

Ahora, madre e hija comparten un look muy favorecedor, fresco y fácil de peinar, ideal para soportar el calor del verano. De todas formas, esto no es lo único que llevan a conjunto.

La pasión por la moda, un gusto compartido con su hija Alba Díaz

Tanto a la diseñadora como a su hija -llegada al mundo fruto de la relación que mantuvo con Manuel Díaz 'El Cordobés'- les llama la atención el mismo tipo de ropa, por lo que también comparten armario. No han sido ni una ni dos, ya son varias veces las veces en las que hemos visto posar a Vicky y a Alba con el mismo outfit.

Uno de los estilismos que causó más furor fue un vestido denim ceñido muy coqueto. La misma empresaria fue la encargada de incluir en la galería una foto de su hija: "Siempre me quejo de que Alba entra en mi armario y me quita la ropa… pues por primera vez se la he quitado yo a ella!", comentaba. Alba siguió la broma y ambas publicaron una foto con el mismo vestido en color beige, justo delante de la costa francesa. "Le he robado el vestido a la Vicky, qué os parece?".

Y en su último viaje juntas a Ibiza, también han decidido lucir camisa blanca. No sabemos si es la misma, pero las probabilidades son altas. Al menos, tenemos claro que se han decantado nuevamente por el mismo estilo. De hecho, en la foto que aparece Vicky, ¡son fáciles de confundir!