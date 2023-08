Vicky Martín Berrocal se atreve con "un short" por primera vez: "Me he tirado 50 años sin ponerme uno"

Hace unas semanas veíamos a Vicky Martín Berrocal posando por primera vez de espaldas y despidiéndose de sus inseguridades. De hecho, además de compartir su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', entre el contenido que publica en sus redes sociales es habitual que emplee reflexiones o miedos que ha vivido a lo largo de su vida. Y, es que, ahora la diseñadora ha vuelto a demostrar que ha conseguido superar muchas de esas inseguridades y ha posado con un short tras estar 50 años sin ponerse uno.

La diseñadora ha publicado una serie de imágenes en las que aparece en pantalón corto vaquero y una camiseta blanca, mostrando una vez más que puede con todo aquello que se propone y transmitiendo el mensaje a sus seguidores de que no le tiene miedo a nada.

Vicky Martín Berrocal en short | Instagram de @vickymartinberrocal

"Me he tirado 50 años sin ponerme un short, pero todo en esta vida es empezar. A ver quién me lo quita ahora", explica en su post de Instagram. En este carrusel de imágenes también podemos verla comer unos espaguetis y no ha dudado en mandar un mensaje a una de las Kardashian: "Así se comen unos espaguetis, te copio desde yaaaaa", añade.

Además, Vicky Martín Berrocal ha presumido una vez más de la genética de su madre y ha mostrado en la última imagen de esta misma publicación a ella posando en bañador. Recordemos que hace unos días presumía de ella por su "anormal" genética y ahora ha vuelto a hacerlo: "@victoriamartinserrano1947 La madre que me parió como nunca antes la habíamos visto! Nada más que añadir".

Madre de Vicky Martín Berrocal en bañador | Instagram de @vickymartinberrocal

Una publicación en la que muchos de sus seguidores han aplaudido la valentía de la diseñadora a la hora de mostrar públicamente sus miedos e inseguridades.