Vicky Martín Berrocal presume de la "anormal" genética de su madre: "Entiendo que alucinéis con su edad"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal está disfrutando al máximo de sus vacaciones, y es que después de realizar unos cuantos viajes junto a su hija Alba Díaz y muchas más amigas, ha vuelto a irse de viaje. Sin embargo, esta vez ha sido algo más familiar, ya que la compañía ha sido su hermana Rocío y su madre, tal y como está mostrando a través de sus redes sociales, y es que durante el último tiempo, Vicky se ha convertido en toda una influencer en potencia.

Antes de comenzar los días de descanso junto a su madre y su hermana, la empresaria decidió realizarse un gran cambio de look y, al igual que otros muchos rostros conocidos, decidió cortar su larga melena optando por un nuevo pelo por encima de los hombros. Una nueva imagen con la que se atrevió a sus 50 años y que compartió a través de su perfil de Instagram, donde recibió una gran cantidad de halagos por parte de los usuarios.

Tras pasar por la peluquería, Vicky comenzó su siguiente viaje, en el cual podría contar con la presencia de su hermana y su madre. Unas vacaciones familiares que se han vuelto costumbre, ya que todos los años disfrutan de unos cuantos días juntas. A través de su perfil de Instagram, Vicky está mostrando a sus seguidores los distintos planes que están realizando, los lugares que visitan y las cenas y comidas que realizan. Y en muchas de esas publicaciones aparece junto a ella su madre, quien ha sorprendido a los seguidores de la diseñadora.

Y es que tras ver en numerosas ocasiones a su madre, muchos de los usuarios han sentido gran curiosidad por la edad que tiene por su gran apariencia. Una duda que Vicky no ha tenido ningún problema en resolver, ya que, como explica, a su progenitora no le importa compartir públicamente los años que tiene.

"Me preguntáis mucho por la edad de mi madre, y la verdad que como a ella no le importa decirla, yo os la digo siempre que me lo preguntáis. Viendo esta foto que le acabo de hacer entiendo que alucinéis con su edad... porque a mí también me pasa. Su genética es ¡anormal! Ella como bien decía mi padre es anormal (en el buen sentido de la palabra) y lo es en todo. Nació en el 47 y tiene 76 años, sí... Muy fuerte, yo firmo ahora mismo donde haya que firmar por llegar así... Qué Dios te bendiga mamá".