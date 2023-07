La complicidad de Alba Díaz y su hermana Triana en una de las últimas citas de su padre Manuel Díaz El Cordobés en los ruedos

Hace unos días fue el 55 cumpleaños de Manuel Díaz El Cordobés, una fecha de lo más importante para el torero y su familia, quienes no quisieron perder la oportunidad de felicitarle públicamente, como fue el caso de su hija mayor, Alba Díaz. La joven compartió en su perfil de Instagram un bonito vídeo en el que aparecía bailando y cantando con su padre y le dedicó unas tiernas palabras.

"Felicidades al hombre de mi vida. Agradezco y seguiré agradeciendo todos los días de mi vida el padre que tengo. Jamás pensé que una persona pudiera hacer tanto bien a su familia, entorno cercano e incluso a gente que ni le conoce... Hay gente con algo, con luz, con esencia, con una generosidad que no se puede ni explicar con palabras, con duende, con una humildad, con un corazón que no le cabe en el cuerpo. Gente con ganas, que lucha hasta cuando física y mentalmente es imposible, pero que no lo hace ni por él sino por todos los que le rodeamos. Esa gente y ese alguien eres tú. Te amo y te amaré todos los días de mi vida como al que más. Eres mi todo", escribió.

Tras el cumpleaños de su padre, Alba decidió quedarse unos días con su familia para poder desconectar del trabajo y del ajetreo que tiene en Madrid. Este lunes, el torero fue una de las figuras que participó en la feria taurina de Almonte, una de las últimas apariciones que tendrá en los ruedos, ya que este año El Cordobés se retirará.

Manuel Díaz 'El Cordobés' con sus hijas, Triana y Alba | Gtres

Una importante cita para su padre que sus hijas, Alba y Triana, no han queridoperderse y ambas han acudido a verle.

Alba Díaz y su hermana Triana en la Feria de Almonte | Gtres

A pesar de su diferencia de edad, ya que Alba tiene 23 años, y Triana 15, y de lo lejos que viven la una de la otra, las hermanas están de lo más unidas y se quieren muchísimo, tal y como demuestran en cada una de las apariciones públicas que realizan.

Alba Díaz y su hermana Triana juntas | Gtres

Durante la feria, se pudo observar como Alba y Triana compartían una gran cantidad de conversaciones y miradas cómplices, incluso Alba miraba de vez en cuando a su hermana pequeña con gran orgullo, demostrando una vez más lo mucho que la quiere, algo que hace de vez en cuando en redes sociales, como cuando la felicitó el pasado mes de octubre por su cumpleaños.

Alba Díaz y su hermana Triana viendo a su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés' | Gtres

Pero en este caso, las hermanas han vuelto a unirse para convertirse en las mayores fans de su padre, y es que durante todo el evento estuvieron prestando atención a cada uno de los pasos que realizaba el torero, el cual salió muy ovacionado de la plaza tras el espectáculo que dio, y que sus hijas celebraron con un gran orgullo desde la barrera.

Para la ocasión, Alba optó por una falda vaquera larga en color blanco, la cual acompañó de una camisa de cuadros rosas y blancos la cual iba anudada a su cintura, y complementos dorados, entre los que destacaba el gran collar, Triana lució unos pantalones vaqueros ajustados y una camisa de tirantes negra.

Alba Díaz y su hermana Triana felices viendo a su padre | Gtres

Según ha compartido Alba en sus redes sociales, el viaje de vuelta a casa fue maravilloso, ya que Triana y ella iban en el coche cantando a todo pulmón canciones que su progenitor no se sabía muy bien.