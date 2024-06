Toñi Moreno desvela cómo se encuentra María del Monte ahora que Antonio Tejado está en libertad provisional

El pasado 20 de mayo, Antonio Tejado recibió la libertad provisional y sin fianza mientras continúa el proceso judicial por el que ha sido acusado de ser presuntamente el autor intelectual del robo a la casa de su tía, María del Monte, e Inmaculada Casal. Y, mientras el sobrino de la cantante recupera la normalidad de su vida -y su familia sigue defendiendo su inocencia- ¿cómo está la pareja?

Aunque se han mantenido alejadas del foco mediático todos estos meses, se han dejado ver en alguna ocasión y su círculo cercano ha asegurado que no están pasando por un buen momento. Ahora, Toñi Moreno ha confesado cómo se encuentran para los micrófonos de Europa Press.

La presentadora ha presidido los Premios Lazarillo celebrados en el marco de la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid y, además de hablar de su pequeña de 4 añitos y del proyecto que tiene de escribir cuentos infantiles, ha desvelado cómo están sus amigas, María del Monte e Inmaculada.

Toñi Moreno en los Premios Lazarillo | Gtres

"No voy a deciros nada sobre María, porque si ella no quiere no voy a ser yo… ni en mi programa hablo", ha comenzado diciendo, respetando así la discreción que la cantante ha querido llevar desde el primer momento. Sin embargo, Toñi ha desvelado que estuvo comiendo con ellas: "Están bien. Son maravillosas y están muy bien rodeadas y muy queridas, por mí entre otras cosas". En las últimas semanas se ha rumoreado que la pareja estaría pensando vender la casa en la que ocurrió todo, pero la presentadora no ha querido hablar de este tema: "No puedo contestarte (…) Ellas están monísimas las dos, están muy bien y muy lindas".

Inmaculada Casal y María del Monte, en la Maestranza de Sevilla | Gtres

Lo cierto es que su amistad se remonta muchos años atrás y se ha conservado con el tiempo. Ahora, en uno de los momentos más convulsos para María e Inmaculada, han contado con el apoyo incondicional de Toñi, que solo tiene palabras buenas hacia ellas: "Se han dado a respetar ellas. Ellas son las primeras que se respetan… Yo me voy a poner en el otro lado, yo las respecto mucho como profesional, porque son buena gente y luego Inma es una colega nuestra, muy serie en su trabajo toda la vida".

Y es que, aunque hace tan solo unos días Inmaculada confesó en su programa, Andalucía De Tarde, que estaban viviendo con miedo y haciendo frente a una época complicada, parece que a pesar de todo están bien, dentro de la gravedad del asunto. Retomando su vida poco a poco y confiando siempre en la justicia.