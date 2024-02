Todas las veces que Kate Middleton ha sido fotografiada tocándose la tripa antes de su operación abdominal: ¿un presagio?

Hace apenas tres semanas, saltaron todas las alarmas después de que la Casa Real británica mandase un comunicado anunciando el paso por quirófano de Kate Middleton a causa de una cirugía abdominal. Una información que llegó después de que su ausencia en la vida pública durante semanas llamase especialmente la atención.

Y, echando la vista atrás gracias a la hemeroteca de la Princesa de Gales y los compromisos oficiales a los que ha asistido en estos últimos meses -sobre todo en el mes de octubre-, podemos apreciar varias imágenes en las que se toca la tripa; un gesto que nunca antes había tenido, y menos en público. Casualidad o no, lo cierto es que podría ser una señal de que algo no marchaba bien. Una forma de presagiar esta operación abdominal a la que se ha tenido que someter y de la que no se han conocido apenas detalles.

Kate Middleton | Gtres

La más reciente se remonta a hace apenas unas semanas, concretamente al 17 de enero, cuando la Princesa apareció junto al príncipe Guillermo en un evento en Londres. Fue la última vez que se dejó ver en público y, en esta ocasión, también fue fotografiada con la mano tocándose la tripa y un gesto en su cara poco conocido.

Kate Middleton en un evento en enero de 2024 | Gtres

La siguiente fotografía es del 5 de diciembre, cuando visitó el Hospital Evelina London para inaugurar la nueva unidad de Cirugía Diurna Infantil. Para la ocasión recuperó su color fetiche, el azul, con un traje de Sarah Burton para Alexander McQueen y, aunque no le faltó la sonrisa, también fue fotografiada tocándose la tripa.

Kate Middleton en diciembre de 2023 | Gtres

El 30 de noviembre, los Príncipes de Gales se vistieron de gala para acudir al Royal Variety Performance celebrado en Londres. Kate Middleton se enfundó en un vestido azul de Safiyaa y tacones de Gianvito Rossi. Y, aunque en esta ocasión también pasó desapercibido su gesto, volvió a tocarse la tripa.

Kate Middleton en noviembre de 2023 | Gtres

Ese mismo mes, apenas dos semanas antes, la Princesa asistió al Museo del Diseño de la capital británica para presidir el The Shaping Us National Symposium. Lo más comentado fue su look, recuperando un traje morado de la firma Emilia Wickstead que no lucía desde 2021. Pero ahora, recuperando las imágenes, también se puede ver ese gesto.

Kate Middleton en noviembre de 2023 | Gtres

Apenas tres días antes, Kate se dejó ver junto al príncipe Guillermo en un taller de acondicionamiento mental organizado por la organización benéfica SportsAid para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. También se mostró feliz y en las imágenes se aprecia lo mucho que disfrutó de esta actividad tan diferente a los actos solemnes a los que suele acudir, pero, una vez más, tuvo ese gesto en su tripa.

Kate Middleton en noviembre de 2023 | Gtres

Kate Middleton en noviembre de 2023 | Gtres

En el mismo marco de la salud mental, la Princesa de Gales visitó la universidad de Nottingham Trent con el objetivo de fomentar la gestión de la salud mental de los estudiantes. Y en la imagen se puede ver el mismo gesto.

Kate Middleton en octubre de 2023 | Gtres

La última imagen en la que se aprecia cómo se toca la tripa fue durante una visita a una escuela en Grangetown. Y es que, aunque puede parecer un gesto recurrente para posar, lo cierto es que en la hemeroteca no figuran imágenes antiguas de la Princesa haciéndolo. ¿Estaría presagiando su operación abdominal?