Sale a la luz el motivo por el que Kate Middleton no recibió la visita de sus hijos en el hospital tras su operación abdominal

Era a mediados del mes de enero cuando la Casa Real británica comunicaba que Kate Middleton debía pasar por quirófano para someterse a una intervención abdominal. Tras descartar que se tratase de un problema "canceroso", la Princesa de Gales recibía el alta 14 días después de su operación.

Durante los días que pasó en el hospital, ha reinado el más absoluto hermetismo. Aunque desde Palacio han ido dando las últimas horas sobre su salud, y el príncipe Guillermo se ha dejado ver entrando al centro médico, no se ha sabido nada de los hijos que tienen en común, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Lo único cierto es que los pequeños no han acudido al hospital a ver a su madre, y ahora se ha desvelado el porqué.

Kate Middleton en un evento | Gtres

Ha sido la biógrafa real Ingrid Seward la que ha explicado para las páginas de People el motivo de esta decisión. Al parecer, lo que ha buscado Kate en todo momento ha sido no hacer saltar las alarmas con su intervención, algo que no ha conseguido en absoluto. "No creo que ella quisiera darle más importancia de lo que ya era. Ellos ahora la verán en casa, la ayudarán y la cuidarán a su manera", ha contado.

Eso sí, aunque los pequeños no hayan estado de manera presencial junto a su madre estas dos semanas, sí que lo han hecho a través de los móviles. Y es que, algo a lo que recurren los Príncipes de Gales siempre que tienen que viajar y separarse de sus hijos por motivos laborales es al FaceTime. Y en esta ocasión ha sido igual. Además, Seward ha informado de que, por norma general, los niños no suelen visitar la clínica por petición del propio hospital con el objetivo de mantener a raya las infecciones y por una cuestión de seguridad de los pacientes.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo con sus hijos | Gtres

De vuelta a la normalidad, Kate Middleton ya está disfrutando de los pequeños y de su familia, que se ha volcado por completo en su recuperación. Para descansar, la Princesa de Gales ha escogido como refugio la propiedad de Adelaide Cottage, cerca del Castillo de Windsor. "Estoy segura de que está completamente agotada, pero se recuperará bien", ha sentenciado la biógrafa real. Será a partir de Semana Santa cuando la mujer del príncipe Guillermo retome su agenda y, por tanto, se vuelva a dejar ver en público en los compromisos institucionales a los que tenga que hacer frente.