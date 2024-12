Tita Cervera y su hija Carmen aseguran que la relación con Borja Thyssen "siempre ha sido buena"

Día especial para la baronesa Thyssen. El Museo Carmen Thyssen Barcelona, que se ubicará en el edificio de los antiguos cines Comedia, se ha presentado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona con el alcalde, Jaume Collboni, Tita Cervera, su hija y el CEO del fondo Stoneweg, Jaume Sabater, que ha explicado que la apertura del centro no se prevé antes de 2027.

La baronesa Thyssen, su hija Carmen y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni | Gtres

Thyssen ha subrayado que será un museo del siglo XXI, que tendrá como eje la pintura catalana de los siglos XIX y XX y exposiciones temporales: "Estará lleno de obras maravillosas".

También ha atendido a la prensa y ha asegurado que es un "sueño cumplido" contar con su propio museo en Barcelona: "Sí, en mi ciudad. Sueño cumplido, sí, de verdad que me hace mucha ilusión".

Tita Cervera y su hija han aclarado también la relación que tienen con con Borja Thyssen, con la que se ha especulado durante años. "Muy buena, siempre ha sido buena. Muchos años, siempre, siempre ha sido buena", ha explicado la baronesa mientras que su hijaha asentido a todo lo que ha dicho su madre, llegando incluso a disculpar a su hijo por su ausencia en la rueda de prensa celebrada en Barcelona: "No hay problema, lo que pasa es que mi hijo vive en el extranjero. No vive aquí, su familia vive aquí por el colegio, pero vive en el extranjero. No ha podido venir y le ha sabido muy mal".

La baronesa Thyssen | Gtres

Pese a las declaraciones conciliadoras, la relación entre la baronesa y Borja Thyssen ha estado marcada por altibajos. Sin embargo, en los últimos meses se han producido gestos de acercamiento entre madre e hijo.

Recientemente, fueron vistos juntos en varios eventos, como los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real, donde compartieron asiento y se dejaron ver en actitud cordial. Estas imágenes han sido interpretadas como un paso hacia la reconciliación tras años de tensiones y rumores de distanciamiento.

Blanca Cuesta, Borja Thyssen y Tita Cervera en un evento | Europa Press

En cuanto a cómo pasarán las Navidades, la Baronesa Thyssen ha confesado que "con todos, es lo que debe ser. Estaremos todos en Andorra, que hay nieve, que hay un arbolito de navidad esperándonos. Con mis hijas y con mi hijo seguramente también y todos bien".

Por su parte, la joven Carmen, se mostraba emocionada tras el acuerdo con Stoneweg para abrir el Museo Carmen Thyssen en Barcelona: "Ha sido un año pues de trabajo y bonito, y la verdad es que va a ser un éxito. Va a tener mucha felicidad, muchas emociones y mucha vida para todos los asistentes que lo visiten".

Carmen, la hija de la baronesa Thyssen | Gtres

Un sueño que tanto para su madre como para ella, "supone una felicidad enorme. Estamos muy emocionados. Va a ser un proyecto excelente y ha sido un año de trabajo y espera, pero una sorpresa. Va a ser muy bonito y va a traer vida, y también va a reforzar la cultura en Barcelona. La cultura catalana va a tener un momento espectacular, la verdad. Muy contenta".