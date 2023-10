Tana Rivera, ajena a la polémica de su madre Eugenia y su tío Cayetano Martínez de Irujo

Después del fallecimiento de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo solo conservó la relación con dos de sus hermanos: Fernando y Carlos. Pero, con el paso del tiempo, las distancias familiares han ido en aumento.

Actualmente, el duque de Arjona ya no se habla con su hermano Carlos y con Eugenia mantiene una guerra fría de la que Tana Rivera ha preferido no opinar. La joven ha reaparecido en Sevilla para poner rumbo a la boda del hermano de Lourdes Montes y ha querido mantenerse en un segundo plano respecto al conflicto familiar que le rodea.

Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera en Sevilla | Gtres

Con una sonrisa, Tana Rivera no ha dudado en responder a la prensa, siendo muy discreta al ser preguntada por esta mala sintonía entre su madre y su tío. "No, no. No sé nada, lo siento", ha sentenciado para los micrófonos de Europa Press.

Si bien es cierto que este conflicto entre los hermanos de la Casa de Alba tiene su origen años atrás, ahora ha vuelto a ser puesto sobre la mesa tras unas polémicas declaraciones de Cayetano en las que aseguraba tener pendiente una conversación con su hermana.

Además, le lanzaba un dardo de lo más envenenado, subrayando que la madre de Tana Rivera ya no le necesitaba porque estaba muy feliz con su vida. Tras esto, era Eugenia Martínez de Irujo la que contestaba de forma tajante: "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos".

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo en Sevilla | Gtres

Parece que las memorias que Cayetano publicó en 2019 terminaron por dinamitar la relación con sus hermanos; relación que, visto lo visto, sigue en el mismo punto y sin opción a mejorar.