El aprieto en el que Tana Rivera pone a su novio, Manuel Vega, al preguntarle cuándo se independizarán juntos

Nueva e ilusionante etapa para Cayetana Rivera, que después de años residiendo en Madrid y formándose como profesional en diferentes discográficas como Pep's Records o Universal, ha decidido dar un giro a su vida tras recibir una oferta profesional irrechazable. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha mudado a Sevilla para incorporarse al área internacional del Grupo Pacífico, una de las mejores empresas del sector en la organización de eventos nacionales e internacionales.

En la capital andaluza residen su padre, Lourdes Montes, y sus dos hermanos pequeños, Carmen y Curro, y con ellos se han instalado en la casa que el torero y la diseñadora poseen en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, aunque se rumorea que no tardaría mucho en independizarse e irse a vivir con su novio, el empresario sevillano Manuel Vega, con el que pronto celebrará su segundo aniversario de relación.

Feliz con su nueva vida en Sevilla, Tana ha reaparecido con su chico, su madre, Narcís Rebollo y un invitado muy especial, el perro de raza bóxer de su padre, en la inauguración de la nueva flagship store del diseñador Roberto Diz en la ciudad hispalense y, por primera vez, ha hablado sobre esta etapa cerca de su novio y con nuevo trabajo.

Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera | Gtres

Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo | Gtres

"Estoy trabajando en una empresa de organización de eventos y estoy muy contenta, muy contenta" ha confesado con una sonrisa con la que también ha confirmado que está viviendo con su progenitor, Lourdes y sus hermanitos.

¿Es cierto que pronto podría comenzar una nueva etapa e independizarse con Manuel? Con mucha guasa, y sabiendo la timidez de su novio ante las cámaras, Tana ha pedido a Europa Press que se lo pregunten a él, antes de aclarar que se trataba de "una broma", dejando en el aire si se van a vivir juntos o no.

Lo que sí tiene claro es que aunque su historia de amor marcha a las mil maravillas: "Estamos muy bien", reconoce que por el momento no se plantean pasar por el altar: "Todavía me queda mucho para la boda, si me caso, si me caso, que a lo mejor no me caso, pero bueno, muchas gracias".