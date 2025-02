Tamara Falcó e Íñigo Onieva, juntos en Madrid y completamente ajenos a los rumores de crisis

La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando de qué hablar. Desde hace un tiempo se rumorea que están viviendo una crisis, algo que Tamara ha desmentido hace unos días. Ahora, la pareja ha reaparecido públicamente, sin hacer declaraciones a la prensa y manteniéndose al margen de las informaciones sobre una posible infidelidad por parte del empresario.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva | Gtres

Tamara e Íñigo han sido vistos en Madrid, ambos han aparecido con un casco en mano, dispuestos a marcharse en la moto de Íñigo. La marquesa de Griñón ha evitado hablar y responder preguntas de la prensa, únicamente ha dicho "tienes el zapato desatado", avisando a Íñigo antes de subirse en la moto.

Tamara Falcó | Gtres

No es la primera vez que surgen rumores de infidelidad dentro de la pareja, y es que, el día de San Valentín, la prensa vio a Íñigo salir solo de un hotel en Madrid, lo que hizo saltar todas las alarmas. Pero en la MBFWM, Tamara aclaró cual fue el motivo de esto: "Le pedí a Íñigo que por favor no trajera a prensa a nuestra cena de San Valentín. Se dedicó como 35 minutos a esquivar a los paparazis que le seguían y como no lo conseguía se metió al hotel, salió de ahí corriendo y cenamos en otro sitio".

Su relación sigue en pie, hasta tal punto que la hija de Isabel Preysler volvió a confirmar que sus planes de maternidad siguen adelante, pidiéndole "familia" a este 2025. No es la primera vez que Tamara expresa su deseo de ser madre, pues ella misma confesó que había acudido a profesionales, incluso llevó a cabo un tratamiento de naprotecnología, para mejorar su salud reproductiva.

Tamara Falcó | Gtres

Cada vez que surgen informaciones sobre problemas en la pareja, aparece Tamara para desmentirlo. La colaboradora de El Hormiguero aprovechó su presencia en el desfile de Pedro del Hierro para acabar con los rumores y esta vez ha decidido guardar silencio.