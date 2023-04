Las sugerentes fotos de Fabiola Martínez en bikini con las que recuerda su etapa como modelo

Fabiola Martínez ha abierto el baúl de los recuerdos para inmortalizar en su perfil en redes las imágenes más sensuales de su etapa como modelo. Y es que, la que fuera aspirante a Miss Venezuela en 1993 ha reunido en un 'reels' cinco fotografías en las que aparece o bien enfundada en espectaculares bikinis así como también en ropa interior que han desatado una infinidad de comentarios por parte de sus seguidores.

Mensajes por parte de tanto de usuarios anónimos como de compañeras de profesión como Paloma Cuevas o Jaydy Michel que han querido hacerle saber cómo sus instantáneas han subido la temperatura con varios emoticonos de fueguitos.

Pese a que su popularidad se ha visto acrecentada en España por haber sido la pareja de Bertín Osborne, lo cierto es que la venezolana carga con un prestigioso y largo recorrido en el mundo del modelaje a sus espaldas y ha posado frente al objetivo de fotógrafos de la talla de Giorgio Z Gatti o Pepe Botella.

A sus 50 años, Fabiola Martínez sigue demostrando que la edad es solo un número y que "quien tuvo, retuvo", tal y como le ha dejado escrito una seguidora en su tablón de comentarios. Además, la colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles' confesó el pasado mes de noviembre en la sexta edición de los Premios Woman 2022 que estaba "feliz" y "fenomenal" consigo misma y reveló que últimamente ligaba cada vez más.

"¿Sabes lo que yo creo? Que como estoy un poquito que me he venido arriba, me lo notan", explicó entonces, asegurando que se encontraba en una etapa en la que se dejaba querer.