Fabiola Martínez habla de su soltería tras separarse de Bertín Osborne: "Me dejo querer"

Este lunes 14 de noviembre se celebraba la sexta edición de los Premios Woman 2022 coincidiendo también con el 30º aniversario de la revista. Una cita que acogió a numerosos rostros conocidos como Isabel Jiménez, Paula Echevarría o Nieves Álvarez, que no quisieron perderse una noche en la que se reconoció el talento y el éxito femenino y en la que se rindió homenaje a mujeres extraordinarias de diversos campos profesionales.

Quien también asistió a la importante cita y no dudó en atender a los medios de comunicación allí presentes fue Fabiola Martínez, quien asegura haber evolucionado en su 'yo interno': "Yo sí, totalmente. Últimamente además siempre digo 'voy a sacar la dominatrix que llevo dentro' porque todo el mundo piensa que soy como la Madre Teresa de Calcuta".

Confesando que en la soltería "se está fenomenal", lo cierto es que la venezolana no se atreve a descartar una tercera boda: "No se puede decir de este agua no beberé pero yo creo que no", eso sí, lo que sí tiene claro es que está abierta al amor: "No estoy cerrada a nada, estoy feliz, ahora mismo estoy fenomenal conmigo misma".

Además, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', el nuevo y exitoso programa de Antena 3, asegura que "me dejo querer", y es que "escucha cosas que le adornan el oído", y confiesa que últimamente liga cada vez más: "¿Sabes lo que yo creo? Que como estoy un poquito que me he venido arriba, me lo notan", tal y como puedes escuchar en el vídeo que acompaña a la noticia.

