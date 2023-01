Fabiola Martínez habla sobre la importancia de saber cómo tratar el tema de la sexualidad en niños con discapacidad

En 2007 Fabiola Martínez y Bertín Osborne se convertían en padres de su primer hijo, Kike. Un bebé que nació de forma prematura a las 29 semanas de gestación a causa de una listeriosis que la venezolana contrajo durante el embarazo. Una infección que afectó a los órganos de Kike que nació con una lesión cerebral.

Poco después del nacimiento de su pequeño, Fabiola y Bertín decidieron crear juntos la Fundación que lleva el nombre del cantante y presentador. Una fundación en la que ambos está muy volcados y que surgió para ayudar a que familias que vivan su misma situación tengan acceso a la información y orientación psicológica, legal y sanitaria que necesitan para ayudar y cubrir las necesidades especiales que tienen sus hijos.

Este jueves, Fabiola ha participado en el acto de su Fundación para dar visibilidad al Plan Estatal de Formación de varios talleres entre los que se encuentra el de 'Sexualidades, Discapacidades y Diversidades'. Un programa para ayudar a otras familias a afrontar esta etapa en la vida de sus hijos gracias a los consejos de especialistas. Y es que, tal y como explica a la prensa, tras hacer un directo en redes sociales a través de la cuenta de la Fundación, Fabiola comprobó que toda esa información y herramientas eran necesarias sobre todo para "protegerles".

Fabiola Martínez, en un evento de su Fundación | Gtres

Durante la rueda de prensa, Fabiola se ha mostrado feliz de poder retomar estos talleres que, a raíz de la pandemia, tuvieron que ser paralizados. Unos talleres que ahora recuperan y que irán haciéndose por diferentes ciudades de España para así poder llegar a más familias.

Un plan de formación para familias que comienza con el taller mencionado anteriormente y del que Fabiola ha querido hablar con la prensa: "Ahora retomamos los talleres con un tema que la verdad genera por un lado inquietud, y por otro, como mucho reparo o respeto".

"Kike tiene 16 años, y realmente yo no sé cómo percibe él su cuerpo, por ejemplo, y eso es un tema que tenemos que abordar. Sobre todo por un motivo que es el que más me preocupa... Cuando tenemos hijos con discapacidad, ya sea física o intelectual, si no hacemos este tipo de trabajos los convertimos en víctimas fáciles, son muy vulnerables", explica. Además, Fabiola considera que "cuanto más sepamos de esto, más les podemos proteger".

Una interesante entrevista que te dejamos en el vídeo de arriba.