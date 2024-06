Soraya Arnelas se seca las lágrimas al recordar el aborto que sufrió estando de 4 meses: "Con ganas de volver a intentarlo"

Con motivo de los premios de la primera edición de la Academia de la Moda Española, Soraya Arnelas ha acudido para apoyar a los grandes diseñadores españoles y no ha dudado en pararse con los medios para hablar de todos los proyectos profesionales y personales que tiene en camino.

Soraya Arnelas en un evento en Madrid | Gtres

Hace unos días Isabel Pantoja la invitó al escenario a cantar una de sus canciones más conocidas, Garlochí, en la ciudad natal de la cantante, Mérida. El vídeo no tardó en hacerse viral con el baile que la sobrina de la tonadillera, Anabel Pantoja, ha conseguido convertir en trend en redes sociales. La influencer, anunció su embarazo hace unos días, noticia que Soraya Arnales desconocía, pero que aseguró ante los micrófonos que entendía que Anabel hubiera tardado tanto en hacerlo público, y más después de la situación que vivió ella en enero de este año.

A principios de 2024, por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, hacía público que había perdido al bebé que esperaba: "Entiendo que haya tardado porque yo perdí a principios de año un bebé y a veces hay que tener un poco de prudencia compartiendo las noticias. Ha hecho muy bien en esperar para que todo este en su sitio".

Una situación difícil de digerir en la que se sintió apoyada en todo momento por su marido, Miguel Ángel Herrera, y sus dos hijas, Olivia y Manuela. Aunque ya ha hablado durante estos meses sobre esta etapa tan complicada, durante este evento, la artista contó a los micrófonos de EuropaPress cómo se encuentra. Afirma que no se siente cansada de que le estén preguntando todo el rato sobre lo mismo: "No me puedo cansar, se que cuando preguntáis lo hacéis con cariño".

La cantante se ha emocionado al recordar que sufrió un aborto, aunque con una gran sonrisa mira al futuro con esperanzas de poder cumplir su sueño de ser familia numerosa: "Con ganas de volver a intentarlo". No ha podido evitar la conmoción y se le han saltado unas tímidas lágrimas en sus ojos que ha retirado de su mejilla. Una pena que ha podido llevar de la mejor forma posible gracias al gran apoyo de su familia: "Todos estamos expuestos a que nos pasen cosas buenas y malas en la vida, pero cuando tienes un apoyo tan bonito como tus hijas, como un marido como el que tengo, bueno pues las penas a veces se llevan de otra manera".

Soraya sigue manteniendo esa ilusión de volver a ser madre y asegura que se encuentra con muchas ganas de intentarlo de nuevo: "Espero que la próxima vez os pueda dar una buena noticia".