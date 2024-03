Soraya Arnelas comparte una foto con su marido y reconoce que parecen físicamente hermanos: "Dos que duermen en el mismo colchón…"

Los caminos de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera se cruzaron hace 11 años, por obra del destino, sin imaginarse ninguno de los dos que se convertirían en perfectos compañeros de vida. "Soñé que me despertaba en un campo de fútbol y en una portería había un portero vestido de amarillo, rubio, y yo solo tenía ojos para él. Cuando me desperté, sentí en el pecho como que me había enamorado dentro de ese sueño", contó la cantante. Poco después, descubrió que su ahora marido había sido portero del Betis y que lució uniforme amarillo.

Desde entonces, se han vuelto inseparables. Hasta tal punto que son muchos los que han comentado su gran parecido físico, subrayando que podrían ser hermanos. Una comparación de la que ahora la cantante también ha hablado en sus redes sociales: "Súper equipo. Mucha gente nos dice que nos parecemos, que parecemos hermanos. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Y qué verdad es".

Y es que, en la foto que ha compartido, se puede ver un gran parecido, sobre todo en los ojos verdes azulados que les caracterizan. "Pero es que lo nuestro es DARMATIKO". Algunos de sus seguidores se han preguntado qué quiere decir esa palabra con la que Soraya se ha referido al gran amor de su vida, a lo que ella ha respondido: "En realidad se escribe Dharma. Una pareja dharma es aquella que se une para el crecimiento de ambos a la vez y juntos".

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera en 2019 | Gtres

Lo que está claro es que se han convertido en el perfecto team, sobre todo a raíz de la pérdida de su bebé. Fue el pasado mes de enero cuando Soraya comunicó que había perdido al tercer hijo que esperaba junto a Miguel Ángel: "Han sido momentos tristes. Teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces lo planes no están en las manos de uno".

Fruto de su amor, dieron la bienvenida a su primera hija, Manuela de Gracia, el 24 de febrero de 2017. Y cuatro años después, en octubre de 2021, nació su segunda hija, Olivia.