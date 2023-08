Sheila, la hermana de Mario Casas, recibe el alta tras su ingreso hospitalario: ¿Qué le ha pasado?

Sheila Casas ha pasado de ser 'la hermana de' a hacerse un hueco en las redes sociales, desarrollándose desde ya hace un tiempo como influencer. A día de hoy, ya cuenta con más de 435 mil seguidores en Instagram, una plataforma que usa para compartir su día a día. Pues bien, hace tan solo unas horas, la influencer ha comunicado a sus fans que se ha visto obligada a frenar sus vacaciones por un problema de salud.

Desde la plataforma, alertaba de que algo no iba bien, con una instantánea en la que se la podía ver tumbada en la cama del hospital. Aunque ahora ya está en casa, ¿qué le ha pasado a Sheila?

El diagnóstico de Sheila Casas tras su ingreso en el hospital

Según ha relatado la influencer, decidió acercarse al centro de salud a causa de unos dolores que le impedían seguir su rutina con normalidad. Pero lo que ella pensó que se trataría de una simple visita a urgencias, derivó en un ingreso hospitalario. Para encontrar exactamente el origen de sus molestias, los médicos necesitaban someter a Sheila a distintas pruebas para descartar afecciones graves. "Me toca otro día más por aquí", anunciaba.

Aún no se sabe cuál es el diagnóstico médico de la licenciada en Derecho y, según ha narrado, le faltan algunos resultados, aunque "quizás, finalmente sea inflamación de hígado". Esta misma mañana ha recibido el alta y se recupera en casa, pero probablemente tardará unos días en saber exactamente qué está afectando a su salud.

"A cuidar la alimentación", comenta. En la foto, Casas disfruta de su desayuno: melón cortado, un par de tostadas con embutido y lo que parece ser un té matcha. Además, aparece acompañada de uno de sus gatos. Sin duda, el hecho de descansar y disfrutar de la calidez de su hogar le ayudará a hacer más llevadera la espera de los resultados.

Sheila Casas tira de humor mientras espera su diagnóstico médico

"Me han cogido cariño y no quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo", escribía con gracia antes de recibir el alta, justo cuando le anunciaron que su estancia en el hospital se alargaría unas horas más de las esperadas. A juzgar por sus imágenes y lo que cuenta a sus seguidores, parece ser que Sheila ha decidido optar una vez más por el humor para hacer frente a las horas que le quedaban en el centro, en lugar de compadecerse de su pequeña interrupción vacacional.

En varias ocasiones, ha compartido su aburrimiento, algo que la ha llevado a fotografiar a un pequeño peluche que le ha regalado una de las tantas visitas que ha recibido, cuya imagen ha publicado con un "Te amo". ¿De quién será? También ha compartido vídeos en los que ha jugado con los filtros de la plataforma, aunque se quejaba por verse "horrible con todos".

Durante su evolución, tampoco ha dado tregua a la comida, pues ha hablado de forma jocosa de la dieta hospitalaria: caldo, yogur y pollo con verduras, un plato que inmediatamente ha comparado con la imagen de una hamburguesa completa, probablemente algo que le apetecía mucho más. Por otro lado, su desayuno se ha basado en unas simples galletas y un té.