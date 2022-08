El mensaje de Begoña Vargas a su excuñada Sheila Casas que deja ver cómo es su relación tras su ruptura con Óscar

¡Suenan campanas de boda en la familia Casas! Sheila Casas se ha dado el 'sí, quiero' con su amiga. Pero, tranquilidad, que no se ha tratado de una boda real.

La hermana de Mario Casas ha bromeado con sus más de 440 mil seguidores de Instagram con una publicación en la que aparecía junto a una amiga en una boda de mentira: "FRIENDS WEDDING", comenzaba diciendo la influencer en el pie de foto. "Y ella dijo SÍ!! Amistad sellada para siempre", ha aclarado.

Una publicación en la que se puede ver a estas dos amigas tirándose a la piscina (con ropa incluida) para celebrar su unión. Un divertido post que muchos de los followers de Sheila Casas no han podido evitar comentar: "Muy original. Bravo por la amistad", "¡Qué grandes!" o "Queremos ver esa luna de miel ahora", eran algunos de los mensajes por parte de los seguidores anónimos.

Sin embargo, varios personajes públicos también ha querido dejar unas palabras o iconos en el post de la influencer. Sus propios hermanos, Mario y Óscar Casas, han dejado su huella en los comentarios.

No obstante, el mensaje que más ha llamado la atención es el de Begoña Vargas, la ex de Óscar Casas. La actriz ha escrito: "Amoooooo❤️", un sencillo comentario que deja ver la exquisita relación que existe entre la actriz y la única mujer del clan Casas.

Además, la hermana de los actores también comenta en las publicaciones de Begoña Vargas. Hace tan solo unas semanas, la influencer le dejó un mensaje en esta publicación: "Brutal!!!! 🔥🔥".

Todo indica que la relación entre ambas excuñadas es buenísima puesto que las palabras intercambiadas públicamente en sus respectivos perfiles de Instagram no hacen pensar lo contrario.

Sheila Casas, ¿buena sintonía con Desiré Cordero?

Además de Begoña Vargas, hay otra ex de uno de los Casas que ha dejado su comentario en el post. Se trata de Desiré Cordero. La modelo estuvo saliendo durante unos meses con Mario Casas.

No obstante, dicha ruptura parece no haber interferido en la relación con su excuñada, Sheila Casas. La que fuese Miss Universo España en el año 2014 ha expresado en dicha publicación: "Me encantaaaaa jajajajaja". Otro mensaje más que prueba la buena relación entre ellas.

No hay duda que Sheila Casas ha sabido cómo sorprender a sus seguidores en Instagram casándose con su amiga, un divertido gesto que las ex de sus hermanos, Begoña Vargas y Desiré Cordero han querido aplaudir.

