Shakira y Clara Chía: La nueva novia de Piqué sorprende por su gran parecido con la cantante

Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martín, ya no se esconden. La pareja se dejó ver hace unos días muy acaramelados en el concierto de Dani Martín y, ahora, la revista Hola ha publicado en exclusiva nuevas imágenes de ambos acudiendo juntos a la boda de uno de los mejores amigos de Piqué, Albert Predet.

Lo que ha llamado la atención de estas fotos donde se puede ver mejor a Clara Chía, es el parecido que guarda con la ex del futbolista, Shakira. A pesar de que sus edades son distintas, 23 y 45 años, tienen bastantes rasgos similares, como por ejemplo el cabello. Tanto la cantante colombiana como la joven, tienen una melena larga, rubia y ondulada. Además, su complexión y sus facciones faciales son bastante parecidas: Cejas gruesas y castañas, forma del rostro... y más aún de perfil.

Portada Hola | Hola

La nueva novia de Piqué tiene sus redes sociales privadas, por lo que cuando salió a la luz la noticia de que podía ser su la nueva pareja del catalán, los más curiosos solo pudieron visualizar lo poco que se puede ver de ella en su foto de perfil de Instagram, donde ya se pudo intuir el parecido.

Ahora con las nuevas imágenes, puede confirmarse que así es. A pesar de ello, sus profesiones son muy distintas. Clara estudió relaciones públicas y trabaja en Kosmos, la compañía de proyectos deportivos donde conoció a Piqué y con el que, al parecer, empezó su relación hace meses.

La ruptura entre el futbolista y Shakira se hizo pública en junio. No obstante, aunque aún no han podido cerrar oficialmente el capítulo de su separación, según el programa 'Chisme No Like', Piqué podía haber presentado a Clara a su familia, amigos y a sus hijos, los pequeños Milan y Sasha, algo que demuestra que su relación va en serio y con la que están muy comprometidos.

Seguro que te interesa:

¿Quién es Clara Chía, la chica con la que Piqué ha sido pillado besándose?