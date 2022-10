Samantha Vallejo-Nágera, al preguntarle por las críticas sobre el polémico vídeo de su hijo: "Ya está pasado de moda eso"

Hace tan solo unos días, Samantha Vallejo-Nágera se hacía con el protagonismo de las redes y no especialmente para bien. ¿El motivo? El polémico vídeo que publicó riñendo a su hijo Roscón, que padece síndrome de Down, por ver la televisión cuando no debía.

Una grabación donde el pequeño de 13 años aparecía llorando ante la regañina de su madre, que hizo que tanto usuarios anónimos como rostros conocidos se le echaran encima y le reprocharan a la presentadora el hecho de exponer al menor en una situación que consideraban que debía de haberse gestionado en la intimidad.

Algo por lo que, horas más tarde, la chef española quiso pronunciarse para aclarar lo sucedido: "Roscón como todos los niños llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele, y es increíble como cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo", comenzó explicando.

La madrileña cree que "es un niño super feliz y que nos hace muy felices a todos con su día a día", así como que "ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y a aprender del día a día de los niños", motivo por el que, tal y como confesó, "lo saco en mis redes sociales".

Sintiendo "muchísimo" que el vídeo "no fuese apropiado", Samantha quiso pedir "mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido" puesto que "no" era esa su intención.

Ahora, en el evento de una conocida marca de whisky que se ha celebrado este martes en Madrid, la presentadora ha sido preguntada por los micrófonos de Europa Press sobre el comentado vídeo por el que se convirtió en noticia.

Samantha Vallejo-Nágera en el photocall de DYC 20: Grandes Maestros | GTRES

"No voy a hablar de eso, ya está pasado de moda eso, ya han pasado dos días, ya nada, ya está", expresa con cierto tono irónico tratando de quitarle hierro al asunto.

¿Cómo ve a Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva?

Sobre Tamara Falcó asegura que "es maravillosa" y que "lo va a hacer genial" porque "sabe manejar perfectamente la situación". Eso sí, reconoce que "tendrá sus momentos" y se reafirma en lo "maravillosa" y "encantadora" que es.

¿Llegó a conocer a Íñigo Onieva? A pesar de que al principio espeta un rotundo "no", Vallejo-Nágera rápidamente corrige sus palabras y confirma que "sí" le vio una vez en una famosa discoteca de la capital.

¿Conoce ya a la novia de su hermano Colate?

"Estamos deseando conocer a Marie Claire, que es la novia colombiana", expresa Samantha, quien le pide a Colate que "a ver si la trae".

Tras confundirse asegurando que su hermano venía esta próxima semana, la presentadora confiesa que el ex de Paulina Rubio "lleva diecisiete años" en Miami "porque tiene un hijo" allí, "si no, estaría aquí".

Seguro que te interesa...

Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, lamenta el fallecimiento de la madre de su excuñada, Paulina Rubio