Samantha Vallejo-Nágera pide perdón por el polémico vídeo de su hijo Roscón llorando tras recibir duras críticas

Este domingo, Samantha Vallejo-Nágera se hacía con el protagonismo del foco mediático tras publicar un vídeo en el que aparecía riñendo a su hijo Roscón, que padece síndrome de Down, por ver la televisión cuando no debía.

Una grabación en la que el pequeño de 13 años aparece llorando ante la regañina de su madre, que hizo que tanto usuarios anónimos como rostros conocidos se le echaran encima y le reprocharan a la presentadora el hecho de exponer al menor en una situación que consideraban que debía de haberse gestionado en la intimidad.

Famosas como Mercedes Milá, Anabel Pantoja o Adara Molinero no dudaron en hacerle saber su opinión: "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor", "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?" y "Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías de respetarle a él y a su intimidad", le hicieron saber respectivamente.

Todo un aluvión de críticas por las que la chef española horas más tarde se vio en la necesidad de compartir un vídeo para aclarar lo sucedido: "Roscón como todos los niños llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele, y es increíble como cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo", comienza explicando.

La presentadora cree que "es un niño super feliz y que nos hace muy felices a todos con su día a día" y que "ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y a aprender del día a día de los niños". Motivo por el que "lo saco en mis redes sociales", tal y como ella misma ha confesado.

"Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y de verdad pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención, lo siento muchísimo", ha concluido.

Sus otras polémicas

Lo cierto es que no es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera se convierte en noticia por un motivo similar. Y es que, recordemos que el pasado año también fue duramente criticada después de que hiciera un directo donde el joven le contaba que, durante una fiesta celebrada en su colegio, había estado bailando "con chicos".

Unas palabras a las que la hermana de Colate contestó con un "los chicos bailan con chicas" que fueron tachadas por muchos de homofóbicas y por las que, tras la enorme repercusión que tuvieron, también quiso pronunciarse.

Seguro que te interesa...

Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, lamenta el fallecimiento de la madre de su excuñada, Paulina Rubio