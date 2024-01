Ruth Lorenzo, un año después de su ruptura, ¿enamorada de nuevo?: "Luego se gafa"

Hace un año, Ruth Lorenzo rompía la hermeticidad de su vida más privada y revelaba públicamente que su historia de amor había llegado a su fin. Tan discreta como de costumbre, la cantante murciana estuvo dos años enamorada de una persona que quiso mantener en el anonimato. Una relación que se terminó y de la que no se han conocido más detalles. Sin embargo, la que fuera representante de España en Eurovisión podría estar de nuevo enamorada.

La intérprete de Dancing in the Rain ha sido una de las asistentes a la presentación del talent show culinario Encuentros Con Sabor junto a rostros tan conocidos como Maxi Iglesias, Beret o Mario Vaquerizo. Un proyecto profesional que afronta con ganas e ilusión y, sobre todo, ganas de cocinar, como ha confesado a los micrófonos de Europa Press: "Soy mujer del sur, me encanta cocinar".

Mario Vaquerizo, Beret, Maxi Iglesias y Ruth Lorenzo en la presentación de Encuentros con Sabor | Gtres

Mientras se embarca en esta nueva aventura, Ruth también se ha puesto a los mandos del Benidorm Fest: "Estoy muy emocionada, ilusionada, se cumplen 10 años desde mi paso por Eurovision". Una década desde que se subió al escenario para representar a nuestro país y que recuerda con mucho cariño.

Ruth Lorenzo en la presentación de Encuentros con Sabor | Gtres

Y, más allá del terreno profesional, la vida de la cantante también ha cambiado en el plano sentimental. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? "Cuando te dedicas a mirarte es lo mejor que puedes hacer, porque descubres cositas que necesitan mejorar y estamos ahí en ello, mejorando", ha confesado.

Además de confesar que está recibiendo ayuda de su terapeuta y dar voz a la salud mental y la importancia de esta, la murciana ha hablado del amor (aunque refiriéndose a su bolso): "No me ves enamorá, mira que amor tengo, precioso…". Entre risas, ha querido esquivar si su corazón vuelve a estar ocupado, subrayando que está plenamente volcada en el trabajo, pero dejando en el aire si tiene una nueva ilusión: "Nunca lo diré, que luego se gafa (…) Estoy feliz".