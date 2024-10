Roxana Berco explica por qué su hermana, Viviana, no ha estado en el último adiós a Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp falleció el pasado 13 de octubre a los 76 años. La notica de su muerte llenó de tristeza a millones de españoles que la vieron presentar durante años en televisión programas como Un, dos tres... o La ruleta de la fortuna. Casi una semana después, sus seres queridos han podido despedirse de ella en el tanatorio San Isidro en Madrid.

De las primeras en llegar ha sido Roxana Berco, hijastra de la actriz, asegurando que era "un día difícil" y que, aunque "no tengo muchas palabras para decir" resaltaba que "Mayra estuvo en el centro de mi vida, fue una mujer que le hizo muy feliz a mi padre durante toda su vida, era muy hermosa, generosa, alegre, valiente y divertida".

Mayra estuvo casada con Alberto Berco durante casi 50 años hasta que éste falleció a los 91 años en 2021.

Mayra Gómez Kemp | Gtres

Sin embargo, quien no ha acudido al homenaje ha sido su otra hijastra, Viviana. Roxana explicó su ausencia a la prensa asegurando que "va a venir, va a venir", pero que "se acababa de ir hacía muy poquitos días" porque tenía que "apagar otros incendios en otro lado". Del mismo modo, resaltó que la que siempre venía a España para cualquier tema relacionado con su padre y Mayra era Viviana.

"La verdad que siempre vino mi hermana, siempre vino cuando, en todos los casos de necesidad, en todas las enfermedades de Mayra o de mi padre, siempre la que estuvo, la que viajaba más rápido y la que tenía más disponibilidad para llegar, era ella. Así que estaba muy mal ella, y me decía: No, pero cómo puede ser que yo no esté. Digo, bueno, ya te ganaste cinco cielos, déjame el sexto a mí, porque la verdad es que ella siempre socorrió en todo, entonces no podía estar, pero ya vendrá", reveló.

La que tampoco ha podido asistir ha sido la hermana de la presentadora, Georgina. Según explicó Roxana, "está bastante afectada, además no estaba, me dijo, muy bien de salud, estaba con un problema grave de la pierna, así que estaba muy afectada".

Rostros conocidos y seres queridos despiden a Mayra Gómez Kemp

El mundo de la televisión también ha estado de luto por uno de sus rostros más carismáticos. Por el tanatorio también hemos visto pasar a rostros como Yusan Acha, quien confesaba que "me llevo la amistad, sobre todo, era amiga, compañera, a la que yo siempre he admirado y muchas meriendas, risas, consejos... La última llamada de ella, después de haberse caído la primera vez".

Tony Antonio, muy emocionado, explicaba sentir "mucha pena" porque era "una persona con una gran vitalidad, extraordinaria artista y con una memoria prestigiosa".

José Manuel Parada, gran amigo de la presentadora, llegaba "tremendamente emocionado" y declaraba tener "un recuerdo maravilloso de esos ratos que nos hacía pasar en sus programas y como profesional de esto, una maestra".

Por su parte, María Casado definía a Mayra como "una mujer muy sensata, que veía mucho la televisión, que quería y amaba la televisión... Con ese mismo amor la hacía", y añadía: "Mayra siempre va a estar en las primeras posiciones porque cuando la tele solo era de hombres, ella abrió un camino para muchas que hemos venido detrás".

María Casado en el último adiós a Mayra Gómez Kemp | Gtres

Pepe Carabias era parco en palabras: "Profesionalmente no la voy a descubrir, pero como ser humano ha sido excepcional, una amiga y una compañera, te quiero, nada más".

Por último, Ramón García comentaba que "no he sido amigo de Mayra, he sido compañero y admirador de ella, entablamos una relación muy buena, telefónica, que he mantenido hasta poquito antes de morir".