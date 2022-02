Rosanna Zanetti sorprende con un nuevo cambio de look con extensiones rizadas XXL

Rosanna Zanetti sorprendía a sus seguidores en redes sociales con su nuevo cambio de look tras su viaje junto a David Bisbal a las Islas Maldivas, donde pasaron alrededor de una semana con el fin de desconectar de su vida profesional para volver llenos de energía a seguir trabajando en sus proyectos.

Tras la celebración del 12º cumpleaños de la hija de Elena Tablada y el cantante, Ella, la modelo posaba con su nueva melena XXL causando furor en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 628 mil seguidores.

"Probando nuevo look", expresaba Zanetti en el pie de foto de su publicación. Al parecer, Rosanna se ha dirigido a un centro de belleza, en el que el estilista Juan Diego, mismo peluquero que el de la influencer María Pombo y el de Carmen Lomana, le ha hecho un espectacular cambio de look con el que ha conseguido dejar a todos sus followers con la boca abierta.

Melena suelta, extensiones onduladas extralargas, ha sido la nueva propuesta de la venezolana para triunfar durante esta temporada ¡Y vaya si ha acertado! En cuestión de minutos ha conseguido más de 14 mil likes y casi 300 comentarios.

Las reacciones acerca de su nuevo cambio de look han sido muy positivas: "Me encanta"; "Estás guapísima"; "Qué pelo más bonito"; "Me encanta el rizo"; "Muy bella"; "Te queda muy natural"; "Madre mía estás guapísima, te queda fenomenal ese pelo"; "Bella" o "Diosa", han sido solo algunos de los comentarios con los que los internautas han querido halagar a la actriz.

