Rosa López se enfrenta a las críticas recibidas por su última actuación: "Nunca es fácil lidiar con el odio"

El pasado fin de semana se celebraba la segunda edición del 'Barcelona Eurovision Party', una gran fiesta eurovisiva previa al certamen a la que han acudido tanto representantes anteriores como concursantes del Benidorm Fest. Rosa López fue una de las invitadas a este concierto donde volvió a deleitar al público con un pequeño recorrido de ciertos temas míticos que nos representaron en el concurso musical como 'Quédate conmigo' de Pastora Soler, 'La noche es para mí' de Soraya o 'Amanecer' de Edurne.

Pero para finalizar su actuación, la granadina optó por interpretar 'Europe's living a celebration', canción con la que se presentó a Eurovisión en el año 2002 y quedó séptima en la clasificación final.

Una actuación que, desgraciadamente, no ha sido demasiado bien recibida por el público, quien ha criticado duramente su afinación y ha considerado que no debería de haber arriesgado con los temas que interpretó. Tras lo sucedido, Rosa ha utilizado su perfil de Instagram para hacer frente a esta oleada de malos comentarios y ha publicado una imagen sobre el escenario y ha compartido el siguiente texto:

"Quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos por el amor y apoyo que me demostráis día a día. Entre ayer y hoy he estado recibiendo muchas críticas en referencia a la actuación del pasado sábado. Nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas, intentas ser un impermeable, pero siempre se filtra algo. Estoy feliz, aún así, de ver la parte amable de todo, gente que sin tener por qué, intenta calmar las aguas. La música siempre ha sido mi refugio y mi pasión. Y siempre lo será. Cada artista asume y afronta una actuación de la mejor manera, siempre con todo el amor para hacer disfrutar a todas las personas que están mirando y esperando grandes cosas. A veces, no es lo que uno se imaginaba, a veces sales desbordado de emoción y otras de energía. Pero siempre te mueve algo, siempre y es lícito y justo que cada persona lo exprese. Para los que me conocen y siguen mi carrera: Gracias por recordarme por qué hago esto y por darme la fuerza para seguir adelante. Prometo seguir trabajando duro, creciendo como artista y dando música que os haga sentir tan vivos como a mí. ¡Nos vemos pronto en el escenario OS QUIEROOO! Mientras disfrutemos de la música". Unas críticas ante las que Rosa ha respondido agradeciendo todo el apoyo que ha recibido y ha explicado que a pesar de los malos comentarios continuará trabajando duro y haciendo música.

Aunque no todo son malos momentos para la cantante, quien hace tan solo unas semanas se convertía en la segunda clasificada de su edición de 'El Desafío'. Tras realizar una coreografía protagonizada por el fuego, Rosa obtuvo una puntación final de 185 puntos, tan solo once puntos menos que Ana Guerra, ganadora de esta tercera edición.