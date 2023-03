Las dos fotos con las que Rosa López muestra su gran cambio físico: "Una vida luchando por encajar"

Hace más de 20 años que Rosa López saltó a la fama, tras ganar un concurso musical, desde ese entonces la cantante se dio a conocer, aunque no es la misma que entonces, a lo largo de estos años la granadina ha sufrido muchos cambios en su vida, no solo profesionalmente sino también físicamente. Desde que apareció en televisión, Rosa ha podido decir adiós a esos problemas de sobrepeso que atormentaban su cabeza como ella confesó en repetidas ocasiones. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la cantante ha compartido un post en el que con un par de imágenes ha hablado de su cambio físico.

"Una vida luchando por encajar, por reconocerme, por conocer mis límites y superarlos. Hasta que realmente te vas dando cuenta que el camino es exclusivamente tuyo, en el que encuentras paz y empiezas a cuidar de ti como haces con los demás. En ocasiones la vida nos coloca en un molde en el que tenemos que hacer todo lo posible por encajar. Con los años he aprendido que a mí los moldes no me gustan, y que me encanta arrancarle vida a la vida, me va mucho eso de trabajar para sentirme bien conmigo misma y valorar/saborear mejor cada lienzo vivido. Al final nuestra esencia es la que tratamos de esconder y sin embargo es la que manda y la que genera y da luz a nuestro ser".

Una publicación que se ha llenado de mensajes de apoyo y muestras de cariño hacia la cantante, en la que muchos compañeros de profesión como Marta Sánchez, Beatriz Luengo, Tony Aguilar o Nina han querido confirmar lo buena y bella que es Rosa tan por dentro como por fuera, algunos escribían: "Bella siempre... por fuera y más por dentro", "Eres una belleza!! Siempre lo he dicho. Por dentro y por fuera. Ole las mujeres como tú"...

La concursante de 'El Desafío' ha demostrado semanalmente cómo puede superarse en el concurso (al igual que en su vida), y lo importante que es tener la misma sintonía mental y físicamente. Hace tan solo unas semanas, Rosa se enfrentaba a la prueba de la apnea, posicionándose primera en el ranking, con un récord de 4 minutos y 40 segundos.