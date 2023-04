Rosa López asegura que ha tenido que volver al psicólogo tras los duros ataques recibidos

Están siendo momentos complicados para Rosa López. Desde ser duramente criticada por una actuación que concedió en Barcelona, el miedo y la inseguridad parece que se ha apoderado de ella.

La cantante ha concedido una entrevista en exclusiva a Semana donde confiesa que después de estos meses siendo tan cuestionada, ha tenido que volver al psicólogo.

Todo ocurrió durante la segunda edición del 'Barcelona Eurovision Party', la cantante subió al escenario para interpretar 'Europe's living a celebration', canción con la que se presentó a Eurovisión en el año 2002 y quedó séptima en la clasificación final. Un show que rápidamente se hizo viral en redes, atacando duramente a Rosa por no haber afinado. Hasta tal punto llegaron las críticas que la artista decidió hacerles frente a través de su cuenta de Instagram: "Quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos por el amor y apoyo que me demostráis día a día. Entre ayer y hoy he estado recibiendo muchas críticas en referencia a la actuación del pasado sábado. Nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas, intentas ser un impermeable, pero siempre se filtra algo. Estoy feliz, aun así, de ver la parte amable de todo, gente que sin tener por qué, intenta calmar las aguas”.

Un post donde además volvió a hablar de lo importante que es la música para ella: "La música siempre ha sido mi refugio y mi pasión. Y siempre lo será. Cada artista asume y afronta una actuación de la mejor manera, siempre con todo el amor para hacer disfrutar a todas las personas que están mirando y esperando grandes cosas. A veces, no es lo que uno se imaginaba, a veces sales desbordado de emoción y otras de energía. Pero siempre te mueve algo, siempre y es lícito y justo que cada persona lo exprese. Para los que me conocen y siguen mi carrera: Gracias por recordarme por qué hago esto y por darme la fuerza para seguir adelante. Prometo seguir trabajando duro, creciendo como artista y dando música que os haga sentir tan vivos como a mí. ¡Nos vemos pronto en el escenario OS QUIEROOO! Mientras disfrutemos de la música".

Un mensaje donde ya dejaba entrever el duro momento al que se estaba enfrentando y cómo le estaba costando digerirlo. Y es que aunque pensemos que los artistas están acostumbrados a las críticas, hay ocasiones en las que se ven superados y necesitan recurrir a ayuda de profesionales para saber cómo lidiar con ellas.