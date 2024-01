Romina Belluscio comunica buenas noticias en su batalla contra la enfermedad de Lyme: "Todavía no acaba, pero ya me noto muy fuerte"

El pasado mes de noviembre, Romina Belluscio sorprendió anunciando padecer la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que, tal y como ella misma explicó, "se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia".

Durante tres años, la modelo estuvo luchado por poner nombre a la enfermedad que invadía su cuerpo, hasta que dieron con esta infección de la que ahora, dos meses después de compartirla públicamente, tiene buenas noticias.

Junto a un vídeo en el que muestra una prueba de borrelia que da negativo, Romina ha confirmado que después de "un largo tratamiento", está libre de esta infección: "Todavía no acaba, pero ya me noto muy fuerte".

Subrayando la felicidad que siente con este avance, la mujer de Guti ha desvelado los factores que para ella han sido necesarios en esta dura batalla contra la enfermedad: "El entorno, rodéate de gente positivas. Si puedes, apóyate en tu familia. Sigue estrictamente la suplantación y la dieta (sé que no es fácil) entrena fuerte (siempre que puedas escuchando tu cuerpo)".

Cuando las bacterias se alojaron en su cerebro, corazón y estómago, algunas de las consecuencias que Romina vivió fueron la fatiga, la pérdida de memoria a corto plazo, la ansiedad o el insomnio. Hoy, quiere dar voz a su lucha e intentar ayudar a quien padece Lyme contando en primera persona su experiencia: "Para todos mis guerreros y guerreras que hoy estáis lidiando vuestra batalla contra el Lyme y sus consecuencias, en especial la ansiedad, quiero deciros que no estáis solos. Sé lo difícil que es, hay días que cuesta más, pero recuerda que es un proceso que necesita tiempo y mucha disciplina para empezar a sentirte mejor".

Un mensaje que no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo y orgullo por haber sabido sacar la parte buena de un momento tan complicado. Romina ha querido finalizar el post pidiendo a todo aquel enfermo de Lyme que no sea exigente consigo mismo y que mire lo mucho que está luchando: "No abandones la batalla".