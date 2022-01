La romántica declaración de amor de Cepeda a su novia Andrea Dalmau

El cantante Luis Cepeda siempre ha destacado por su discreción, por querer mantener al foco mediático alejado de su vida privada y por pedir que los medios de comunicación no prestaran atención a ese tema, y se centraran en su vida profesional como cantante.

Hace apenas unas semanas comenzaban los rumores de la relación amorosa del cantante con la influencer Andrea Dalmau, con la que asistió a los premios Dial, sin confirmar ni hacer oficial su relación. Sin embargo, días más tarde, la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva unas imágenes que confirmaban su relación. La pareja era pillada paseando por las calles de Madrid, tras haber acudido a una fiesta.

Días más tarde, el cantante se animaba a hacer pública su relación, colgando una instantánea junto a la catalana mientras estaban en Baqueira, disfrutando de unos días en la nieve practicando ski y snowboard. Dos semanas después, la influencer publicaba su primera imagen junto al gallego.

El compositor está irreconocible, gracias a Andrea ha conseguido sacar su faceta de influencer, pero... ¿es eso lo único que el cantante ha cambiado? De eso nada, el gallego, que no quería hablar sobre su vida privada, acaba de estrenar su nuevo videoclip 'Otro día más' y ¡su protagonista es Andrea Dalmau!

Sin embargo, lo extraño es que sea ella la protagonista cuando la letra de la canción no tiene nada que ver con la relación real que tiene con la catalana: "Otra día más, es un día menos, para olvidarte, echarte de menos, pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Y yo, que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos. Sigamos creciendo, por tu bien mejor separados. Con el tiempo ya lo entenderás, que me voy solo porque te quiero", una letra de desamor, aunque una declaración de amor en toda regla. Y es que, el cantante no se esconde y grita su amor a los cuatro vientos. Al final del videoclip, la pareja se funde en un precioso beso, que sin ninguna duda, pasará al recuerdo.

Hace apenas unas horas, Dalmau publicaba una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que aparece el cantante tocando la guitarra y cantando a la influencer su nuevo tema. En la última historia, cuando Cepeda canta "porque te quiero", la influencer le hace zoom y lo canta junto a él, mientras se miran a los ojos.

