Cepeda responde a los rumores de ruptura de su ex Aitana y Miguel Bernardeau

Hace unos días que comenzaban los rumores de ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. La pareja comenzó su romance en el año 2018 y actualmente son una de las parejas más queridas y consolidadas de nuestro país, incluso se mudaron a vivir juntos hace poco, por eso los fans estaban tan pendientes de lo que podría haber ocurrido entre ellos.

Estos rumores comenzaron porque la pareja llevaba tiempo sin publicar fotos juntos en redes sociales, porque habían celebrado la fiesta de Halloween por separado y también, por que, Miguel Bernardeau llevaba varios meses sin felicitar públicamente a su chica por todos los premios que ha conseguido últimamente.

Sin embargo, el pasado domingo Aitana recurría a su cuenta oficial de Twitter para poner fin a las especulaciones y pronunciarse tras todos los rumores que han rodeado estos últimos días su relación con Miguel Bernardeau: "Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias!!!! jajajajaajaa heavy".

A Cepeda le preguntan por Aitana y Miguel

Este martes por la noche se han celebrado en la isla canaria de Tenerife los premios Dial 2021 y en el photocall le han preguntado al cantante Cepeda por los rumores de ruptura de Aitana y Miguel. Como podrás recordar, Cepeda y Aitana comenzaron una relación en la academia de 'Operación Triunfo' en 2017, lugar donde se conocieron y saltaron a la fama como cantantes. Sin embargo, la pareja rompió un año después, en 2018.

Cepeda en los premios Dial 2021 | GTRES

En el photocall le han preguntado a Cepeda por su polémica promoción del McDonalds, por cómo se encuentra actualmente su relación y también sobre si había oído hablar de los rumores de ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau: "Yo que sé, no me preguntes de esas cosas porque no lo sé, ni lo busco. No te preocupes. Yo estoy feliz y contento".

