Rocío Flores muestra el resultado de su aumento de pecho con un escote de infarto

Rocío Flores pasaba por quirófano hace dos semanas para someterse a un aumento de pecho. Así lo desvelaba tras recibir el alta en sus redes sociales a través de un vídeo en sus historias de Instagram: "Me han dado el alta hoy. Me paso por aquí solamente para deciros que todo está bien, todo ha salido genial. Efectivamente, me he operado el pecho", confirmaba así los rumores de su operación.

A continuación, añadía: "Tenía muchas ganas de hacérmelo. Cuando esté un poco mejor os iré contando todo el proceso. Estoy un poco en reposo y un poco dolorida, pero todo ha salido bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje", expresaba Rocío.

Ya han pasado más de dos semanas desde aquel día y Rocío ha decidido publicar por primera vez una fotografía en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 786 mil seguidores, en la que deja ver el resultado de su aumento de pecho.

Luciendo un espectacular vestido verde, Flores mostraba por primera vez el resultado de su intervención, aunque no es así como quedará finalmente, ya que hasta dentro de unos meses no se podrá ver cómo ha quedado definitivamente. Se le puede ver muy feliz y contenta con este cambio que tanto tiempo llevaba deseando.

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí", comenzaba diciendo. "Fue para una boda", comunicaba la joven. Finalmente añadía: "Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación solo me lo quité para la foto", explicaba Rocío.

