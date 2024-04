Rocío Carrasco desvela los primeros detalles de su segunda boda con Fidel Albiac: "Iré de largo y de blanco"

Rocío Carrasco tiene mucho que celebrar. Este pasado lunes 29 de abril, cumplía 47 años en uno de los momentos más dulces de su vida. Pues, además de presentar su propia gama de skin care -pensada especialmente para pieles maduras- la hija de Rocío Jurado también se encuentra inmersa en los preparativos de su boda religiosa con Fidel Albiac con el objetivo de celebrar sus 25 años juntos.

Y precisamente sobre este este enlace hablaba a los micrófonos de Europa Press en el evento que organizaba junto a sus seres queridos para presentar su nuevo proyecto. Risueña y con los ojos brillantes, Rocío adelantaba los primeros detalles de su boda, subrayando que por el momento no habían escogido ni fecha ni lugar: "Lo único que tengo es con quién. No hay nada más. Solo sé con quién. Eso es inamovible. Eso no es negociable".

Rocío Carrasco celebrando su cumpleaños junto a Fidel Albiac | Gtres

Con una sonrisa, dejaba claro que sería sí o sí este 2024, justo cuando se cumplen 25 años desde el inicio de su relación con Fidel: "Pero no sé exactamente ni dónde, ni en qué fecha. Realmente creo que donde podamos estar todos y donde todos nos lo podamos pasar bien y podamos estar juntos. Con eso me es suficiente. Con que sea la mitad del 2016, que es la primera, con eso me conformo".

Sin desvelar si ya ha comenzado la búsqueda del vestido nupcial, Rocío ha confesado que seguirá la tradición de ir de largo y de blanco: "Iré de largo y de blanco también. La iglesia, hombre por Dios, ¿cómo no voy a ir de blanco en la iglesia?". Fue el 7 de septiembre de 2016 cuando la hija de la más grande pasó por primera vez por el altar, con un diseño de Hannibal Laguna, su diseñador de cabecera. ¿Volverá a confiar en él en esta ocasión?

Rocío Carrasco presenta su propia línea de skincare | Gtres

Entonces, a la finca toledana donde se celebró el enlace acudieron unos 250 invitados. Una cifra que ahora aumentará, como ella misma confesaba: "Creo que va a haber más gente, porque, gracias a Dios, se han sumado personas muy importantes a mi vida. Entonces, quizás haya más gente". Y es que, desde que regresó como un ave fénix a la vida pública, ha recibido el apoyo de numerosos rostros conocidos que se han convertido en parte de su círculo más cercano.

Rocío Carrasco presenta su propia línea de skincare | Gtres

De la misma forma que el número de invitados variará, también lo harán otros detalles, como la persona que le acompañará al altar, que no será su tío Antonio: "Dije que no, porque lo que sucedió en la primera fue tan sumamente maravilloso y mágico que sería una torpeza y una tontería repetir algo que no va… Yo quiero quedarme con esa sensación de la primera vez y con esa emoción y con ese sentimiento de cogerle la mano a mi tío Antonio y pensar que era la mano de mi padre. Y eso solamente se vive una vez".