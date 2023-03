8 mujeres a las que no debemos perder la pista este 2023

Hoy, por el Día Internacional de la Mujer, todo se tiñe de morado. El papel de la mujer en cualquier ámbito es indudable, solo hace falta echar la vista atrás para recordar la influencia de Coco Chanel en la historia de la moda o Clara Campoamor, la responsable de que las mujeres tengamos derecho a voto.

Día a día, seguimos demostrando nuestro poder. Por ello, desde NovaMás, rendimos homenaje a algunos de los rostros conocidos femeninos que han tenido un papel relevante tanto el pasado año como en este y se han convertido en noticia gracias a sus propias acciones. Por ello, pasan a ser mujeres ejemplares a tener en cuenta este 2023.

Mujeres que debes seguir en 2023

1. Estibaliz Urresola. Su primer largometraje de ficción, '20.000 especies de abejas', se proyectó en la sección oficial de la última edición de la Berlinale. Tuvo muy buena acogida entre el público del festival y su jovencísima protagonista, Sofía Otero, se llevó el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista. Este año, además, formará parte de la sección oficial del Festival de Málaga, en el que optará a la Biznaga de Oro.

2. Ana de Armas. En nuestro país, la conocimos en el papel de Carolina en la serie de Antena 3 'El internado'. Desde entonces, no ha parado de crecer como actriz hasta llegar a estar nominada al Oscar como mejor actriz protagonista por su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde'.

3. Inés Hernand. Comenzó su andadura como 'youtuber' con sus vídeos donde daba consejos jurídicos y legales, ya que ella es graduada en Derecho y tiene un máster en abogacía, profesión que llegó a ejercer durante un tiempo.

Estos vídeos comenzaron a tener mucho éxito, hasta el punto que RTVE la fichó para presentar un programa en su plataforma digital. Por su espontaneidad y naturalidad, la 'influencer' se ha convertido en una de las presentadoras que más conecta con los jóvenes. Por ejemplo, ha sido una de las presentadoras de las dos últimas ediciones del Benidorm Fest.

4. Alexia Putellas. La jugadora del FC Barcelona no deja de acumular títulos y reconocimientos. Es la primera futbolista en ganar el premio 'The Best' dos veces consecutivas y también ha ganado dos Balones de Oro (2021 y 2022).

Jugó en el RCD Espanyol y en el Levante, pero donde ha triunfado ha sido en el club azulgrana. Desde el 2013, ha ganado 6 Ligas, 6 Copas de la Reina, 2 Supercopas de España y 1 Champions League. Además, con la selección española, ha ganado el Campeonato Europeo sub-17 dos veces.

5. Leticia Álvarez. Es periodista y corresponsal de Antena 3 y Onda Cero en la guerra de Ucrania. Está allí desde el inicio de la invasión rusa y nos ha contado todo lo que ha sucedido desde entonces. En 2014 cubrió la guerra en el Donbass y ha escrito el libro 'Mi nombre es Refugiado' junto con la también periodista Irene L. Savio.

6. Sanna Irshad Mattoo. Con 30 años, ha ganado el Premio Pulitzer de fotografía en 2022 por su trabajo en documentar los efectos de la pandemia de la covid en India. Mattoo no pudo viajar a Nueva York a recoger el galardón porque las autoridades indias le impidieron salir del país.

7. Rosalía. En noviembre del año pasado consiguió cuatro premios Grammy Latino, entre los cuales el de mejor álbum del año por 'Motomami'. Este 2023 tampoco lo empezó nada mal. La cantante catalana se llevó el premio a mejor álbum latino alternativo o de rock en la última edición de los Grammy.

8. Sara García. Esta leonesa ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para formar parte de la nueva promoción del Cuerpo de Astronautas. Se convierte, así, en la primera mujer astronauta española. Es licenciada en Biotecnología y ha trabajado como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).