La reflexión de Amaia Montero en plena recuperación tras su reaparición junto a Karol G: "Mi mundo se derrumbó"

Han sido dos años de completo misterio y preocupación alrededor de Amaia Montero, que decidió alejarse del foco mediático y de la música -al menos de forma pública- para centrarse plenamente en su salud. Lo que nadie se podría imaginar que su reaparición en un escenario fuese ÉPICA. Lo hizo en el concierto de Karol G celebrado en el Santiago Bernabéu, frente a más de 60 mil personas y con una mítica canción: Rosas.

Desde entonces, todo el mundo se ha preguntado cuándo será el regreso a la música de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh; una cuestión a la que ella respondió que sería "relativamente dentro de poco". Y, aunque por el momento se desconoce si sacará disco o si volverá a los escenarios para quedarse, lo que está claro es que está disfrutando este momento y, sobre todo, esta recuperación.

Y así lo ha dejado ver en sus redes sociales, lanzando un emotivo mensaje junto a una imagen que probablemente se hizo antes del concierto de la colombiana, ya que lleva el mismo look. "Hoy puedo decir que, cuando mi mundo se derrumbó, hay un momento mágico que se da antes de la luz", ha empezado sincerándose con sus seguidores.

No es ningún secreto que estos dos años no han sido fáciles para la cantante, pero es una etapa de la que hasta ahora no se había pronunciado abiertamente: "Es muy duro, oscuro y persiste, pero no es para siempre". Parece que lo peor ha pasado y que ahora, en plena recuperación, tiene más fuerzas que nunca de volver a la industria y brillar como lleva años haciendo.

"Empecé haciendo lo que S.F de Asís decía, que fue hacer lo necesario para hacer lo que era posible y terminar haciendo lo imposible", una frase con la que ha expresado a la perfección todos estos meses que se ha mantenido detrás de las cámaras.

Con este mensaje, Amaia Montero ha querido dar esperanzas y servir de ejemplo para todo aquel que esté pasando por su situación: "Hay una fórmula mágica que es el AMOR. He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón. GRACIAS. SE PUEDE". Palabras repletas de sentimiento a las que han reaccionado miles de personas y que dejan en el aire la siguiente pregunta: ¿está a punto de lanzar un disco?