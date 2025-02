¿Quién es la actriz española que más veces ha pisado la alfombra roja de los Oscar?

La madrugada del domingo al lunes se celebrará la 97ª gala de entrega de los Premios Oscar de la Academia del Cine de Hollywood, presentada por Conan O'Brien y en la que Anora, A Complete Unknown, Dune: Parte Dos, Cónclave y The Brutalist parten como películas favoritas. Este año, entre los nominados españoles está Karla Sofía Gascón por su papel en Emilia Pérez. Tras la polémica por los ofensivos tuits antiguos, la actriz de Alcobendas ya anunció que estará en la gala.

Si hacemos una mirada al pasado, la trayectoria del cine español en los Premios Oscar refleja una combinación de talento, esfuerzo y creatividad que ha sido reconocida en varias ocasiones por la Academia del Cine de Hollywood. La primera vez que un español ganó un Oscar fue en 1971, año en el que Gil Parrondo se llevó a casa la estatuilla a la Mejor Dirección Artística por Patton. A partir de entonces, los premios se han ido sucediendo en otras ocasiones: Yvonne Blake (1971), Luis Buñuel (1972), José Luis Garci (1982), Carmen Frías (1992), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999 y 2003), Alejandro Amenábar (2005), David Martí y Montse Ribé (2007), Pilar Revuelta (2007), Alberto Mielgo y Leo Sánchez Barbosa (2022)...

Alejandro Amenábar y Fernando Bovaira con el Óscar que ganaron en 2005 | Gtres

Y como no, no debemos olvidar a Javier Bardem, galardonado en 2007 con el premio a Mejor Actor de Reparto por No es país para viejos, y a Penélope Cruz, que fue la Mejor Actriz de Reparto en 2009 por Vicky Cristina Barcelona y la primera actriz española en ganar un Oscar. De hecho, Cruz es la intérprete de nuestro país que más veces ha pisado la alfombra roja del Dolby Theatre.

Javier Bardem con su Óscar a Mejor Actor de Reparto 2008 | Gtres

Penélope Cruz posando con el Óscar a Mejor Actriz de Reparto 2009 | Gtres

Las veces que Penélope Cruz ha ido a los Oscar

Penélope Cruz ha estado presente en los Oscar hasta un total de 12 veces. La primera fue con Pedro Almodóvar en el año 2000, en la edición en la que Todo sobre mi madre estaba nominada. Fue en esa gala cuando la actriz gritó su icónico ¡PEDRO! Al entregar el premio a Mejor Película Internacional.

En 2001 y 2005 asistió como invitada y en 2007 fue en calidad de nominada por su papel en Volver, de Pedro Almodóvar. Un año después, fue testigo presencial de cómo su marido, Javier Bardem, ganaba el Oscar. Y quién le iba a decir que ella sería, en 2009, la que se lo llevaría a casa.

Penélope Cruz en los Premios Óscar 2001 | Gtres

Penélope Cruz en los Premios Óscar 2005 | Gtres

En 2010, Penélope Cruz estuvo nominada por su interpretación en el musical Nine, aunque no logró el premio.

Dos años después, la vimos desfilar de nuevo por la alfombra roja de las estrellas mundiales del cine y en 2013 hizo de nuevo de entregadora, junto a Salma Hayek, del premio a Mejor Película Internacional. En 2014, volvió a visitar el Dolby Theatre de Los Ángeles y no fue hasta 2020 que no regresó. Ese año, semanas antes del inicio de la pandemia por covid, entregó el premio a Mejor Película Internacional a Parásitos.

La última aparición de la actriz en estos premios del cine fue en 2022, cuando lució un vestido de Alta Costura de Chanel.

Penélope Cruz en los Premios Óscar 2022 | Gtres

Este año, la de Alcobendas acudirá a representar un papel que con el que tiene ya experiencia: entregar la estatuilla dorada a la Mejor Película Internacional.