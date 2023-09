Los problemas de Carla Barber en su casa ocasionados por la lluvia en Madrid: "Se estaba inundando"

La DANA ha hecho que, después de "casi un año viviendo aquí" y habiendo "llovido a mares sin que nunca pasase nada", el palacete del siglo XIX en el que vive Carla Barber en Madrid haya sufrido ciertos desperfectos.

"Poco se habla de que casi se me inunda la casa. Esto es un show, me río por no llorar o sea lo de anoche fue un show", relató este domingo por la mañana a través de sus Instagram Stories mientras mostraba algunas de las consecuencias de las fuertes lluvias de la capital.

Carla Barber muestra los desperfectos de su casa | Instagram (dr.carlabarber)

La influencer comenzó a narrar lo sucedido explicando que "a las 07:40 de la mañana me llamaron desde casa porque el salón se estaba inundando": "Llamé al seguro corriendo y a las 2 horas y media llegó un fontanero. Subió a la cubierta y, según lo que le dijo a mi hermana, el sumidero estaba atascado y había una piscina de agua que estaba filtrando en la casa. Según él, sacó unas hojas del sumidero, sin éxito, ya que aún así seguía atascado", añadió.

Carla Barber cuenta que su casa se ha inundado | Instagram (dr.carlabarber)

La canaria comentó que cuando llegó a su domicilio no subió a la cubierta puesto que, como pensó, "el empleado del seguro había estado y había hecho lo que se había podido". Sin embargo, más tarde no tuvo más remedio que hacerlo porque "el cuadro de luz se estaba friendo literal": "Dentro de la piscina estaban estos tubos por los que ha entrado el agua directa al cuadro. El chico los vio y no los quito de ahí", comentó junto a un vídeo donde lo mostraba.

Carla Barber explica lo sucedido en su casa por la lluvia | Instagram (dr.carlabarber)

Pero, según aseveró, eso no fue lo único que ocurrió puesto que, al parecer, el sumidero estaba taponado por una botella de agua: "Una botella que he sacado con mis manos después de achicar más de 20 cubos de agua. Algún obrero que ha estado instalando la aerotermia en la cubierta dejó la botella y la mala suerte que se metió en el sumidero".