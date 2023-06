La llamada telefónica de Carla Barber a su novio Carlos Rubí delante de las cámaras: El reflejo de su gran complicidad

Después de meses jugando al despiste tras ser pillados besándose apasionadamente a principios de marzo a las puertas de su mansión en Madrid, Carla Barber ya no oculta su historia de amor con el cirujano Carlos Rubí. La famosa doctora y modelo canaria está feliz y ha dedicado gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su nuevo novio, con el que acaba de disfrutar de una romántica y lujosa escapada a Marrakech que ha retransmitido al detalle a través de sus redes sociales.

Una relación que como ella misma ha confesado comenzó a finales de febrero y que le ha devuelto la ilusión tras su separación del padre de sus dos hijos, un empresario de origen francés llamado Joseph con el que rompió a principios de 2022, cuando le quedaban dos meses para dar a luz a su pequeño Bosco, y de quien no guarda precisamente un buen recuerdo. "Nadie imagina ni sabe lo que he pasado y tampoco espero que nadie lo haga", reconocía recientemente, revelando que es ella quien tiene la custodia total de sus dos bebés y la que se ocupa de todo lo relacionado con ellos.

Y es que como ha confesado, su ex no solo no se ocupa económicamente de Bastian y Bosco, sino que ni siquiera parece querer saber nada de los pequeños. Harta, Carla ha estallado en Instagram y ha compartido un storie contando que Joseph "lleva 13 días sin preguntar" por sus hijos. "No sé si es que soy de otro planeta, pero que alguien me explique cómo un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos. Qué pena más grande" ha asegurado dolida y enfadada, reflexionando con que "quizá" sea una "suerte" que el empresario se comporte de una manera tan cuestionable.

Sin embargo, Carla no pierde la sonrisa y, haciendo un hueco en su apretada agenda ha sido una de las invitadas a la cena aniversario de una conocida firma de moda en Madrid. Al salir del restaurante para regresar a casa cuando Europa Press la ha sorprendido llamando por teléfono a Carlos Rubí. "Con una cámara en mi cara ahora mismo, sacándome muchas fotos. En eso estoy, estoy sonriendo, estoy sonriendo, una locura" le decía a su novio, con el que no oculta que está "muy feliz".

"Estamos muy bien, muy contentos, muy felices y es una persona magnífica, estupendísima y ya. No tengo nada más que decir" ha confesado ante los micrófonos de Europa Press mientras su chico, al otro lado de la línea, escuchaba sus palabras. De ahí las risas ilusionadas de Carla, que evitando dar más detalles sobre su historia de amor y sin pronunciarse sobre su último estallido con el padre de sus hijos, sí ha insistido en que está "muy contenta y muy feliz" y, a pesar de que Joseph no se preocupe por Bastian y Bosco, "me siento muy afortunada".