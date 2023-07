Carla Barber responde a los que le preguntan sobre "sacar a los hijos" de su novio Carlos Rubí en sus redes sociales

El pasado mes de marzo, Carla Barber confirmó lo que ya era un secreto a voces, el padre de sus hijos y ella habían puesto punto y final a su relación amorosa. Una decisión que, al parecer, tomó la propia doctora en medicina estética, ya que descubrió que su pareja no era como ella pensaba. A pesar de su ruptura, Carla explicó que ambos intentarían mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos, Bastian y Bosco, este último nació el pasado mes de abril.

Desde entonces, la que fuera Miss España ha estado centrada en su carrera profesional y en sus hijos, pero no se ha cerrado al amor, sino todo lo contrario, y es que después de la ruptura con el padre de sus hijos, Carla volvió a ilusionarse y actualmente mantiene una relación con el cirujano plástico, Carlos Rubí. En un principio, la pareja intentaba ocultar su relación, pero después de varias interacciones en las redes sociales, ya no esconden su amor.

La canaria utiliza sus redes sociales como un lugar en el que compartir con sus seguidores muchos de sus proyectos profesionales y personales, por lo que no es de extrañar que en numerosas ocasiones interactúe con ellos. En esta ocasión, la doctora ha realizado un 'Preguntas y Respuestas' para aclarar ciertas dudas que los usuarios pudiesen tener, la mayoría de cuestiones se han centrado en su maternidad y en su relación con Carlos Rubí.

A pesar de que la pareja lleva saliendo un tiempo, continúan viviendo en casa separadas, algo que ha llamado mucho la atención de los seguidores de Carla, por lo que la que la influencer ha resuelto todas las dudas: "¿Piensas en vivir con Carlos pronto?", le preguntaba un seguidor. A lo que ella ha contestado: "Ojalá pero lamentablemente no se puede. Vive en Mallorca por su niño de 2 y su niña 6 años, que son su prioridad absoluta. Lleva mucho tiempo luchando por la custodia compartida de ambos y estará siempre en Mallorca por ellos. Es un padre ejemplar".

Carla Barber responde sobre la posibilidad de vivir con Carlos Rubí | Instagram

A pesar de la distancia, Carla tiene una gran relación con los hijos de su pareja, a quienes ha visto ya en numerosas ocasiones y con los que ha creado un gran vínculo. Además ha respondido a aquellas dudas sobre cuántos hijos que tiene su pareja: "Tiene dos niñ@s a los que adoro y que nos dan amor a raudales. No os imagináis lo duro que es para él separarse de ellos y todo lo que lucha por su bienestar".

Carla Barber aclara cuántos hijos tiene Carlos Rubí | Instagram

Una de las últimas cuestiones que ha respondido Carla sobre su relación con Carlos y sus hijos ha estado relacionada con la publicación de imágenes de los pequeños en sus redes sociales. Y es que, al parecer, hace unas semanas acusaron a la doctora de publicar en sus redes fotos de los menores sin, supuestamente, el consentimiento de la madre de los niños, quien presuntamente no estaría a favor de que su identidad fue pública: "¿No te parece mal sacar a los hijos de tu pareja aunque no se les vea la cara si su madre no quiere?".

Una cuestión ante la que Carla no ha querido quedarse callada y ha respondido: "La madre de los hijos de mi pareja jamás me ha dicho que no saque a sus hijos en redes sociales. Aún así ella puede estar tranquila ya que sus caras jamás se han visto y no se verán porque su padre así me lo comentó desde el momento en que lo conocí, siempre vela por ellos y mira por el bienestar de sus niños). Sin embargo, no puedo esconderlos ya que forman parte de nuestra vida y su padre, al igual que yo, hace su día a día junto a ellos. Así que es normal que en algún momento algún cuerpito o manita se vea en alguna foto o incluso que algún grito de diversión o alguna carcajada se escuche en algún vídeo", ha explicado Carla.