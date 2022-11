La ¿irónica? risa de Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, con la que aviva una mala relación con Georgina Rodríguez

Elma Aveiro, la hermana mayor de Cristiano Ronaldo, ha charlado largo y tendido sobre su vida en la entrevista que le ha concedido al periodista Manuel Luís Goucha en la TVI. Su ruptura amorosa, la dura infancia que atravesaron, la muerte de su padre, José Dinis Aveiro, o el ictus que su madre Dolores Aveiro sufrió han sido algunos de los temas que han sido abarcados durante la charla.

Sin embargo, quien también se ha convertido en protagonista indirecta de esta ha sido su cuñada, Georgina Rodríguez. Y es que, la carcajada con la que respondió a la pregunta que el presentador le realizó sobre si le gustaba la hispanoargentina ha vuelto a avivar los rumores sobre una posible mala relación con la influencer.

"Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren", aseguró tras la risa con la que muchos han puesto de manifiesto un supuesto mal rollo. Unas declaraciones sobre las que, por el momento, la modelo, que entregará uno de los Grammy Latinos este próximo 17 de noviembre en las Vegas, no se ha pronunciado.

Sin embargo, lo cierto es que, según se ha apuntado públicamente, tanto la pregunta como la comprometida respuesta habrían desaparecido de la entrevista completa. Y es que, pese a que hace un par de días pudimos ver el icónico momento en un fragmento publicado en redes sociales, según algunas habladurías, habría sido la propia Elma quien habría pedido que ambas se eliminaran por completo de la emisión ante la expectación que se había generado entre los espectadores.

La delicada situación de Cristiano Ronaldo

Hace apenas unos días Cristiano Ronaldo se sinceraba como nunca antes en el programa de Piers Morgan en Talk TV para profundizar, entre otras cosas, sobre el trágico episodio de la muerte de uno de sus mellizos el pasado mes de abril y sobre la poca empatía que sintió entonces por parte de su equipo, el Manchester United.

Unas sonadas declaraciones en las que arremetió contra la directiva del club y contra Ten Hag por las que se dice que podría peligrar su continuidad en el equipo la vuelta del Mundial de Qatar 2022. Tanto es así que, según apuntó Metro UK, sus polémicas palabras podrían costarle una multa de un millón de libras.

Seguro que te interesa...

Cristiano Ronaldo confiesa que guarda las cenizas de su hijo junto a las de su padre: "Hablo con ellos todo el tiempo"